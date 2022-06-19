Вкуснотища! Готовим «японскую шубу» в стиле суши по Емельяненко

Известный телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить красивый и вкусный салат со вкусом суши, но по типу знаменитой сельди под шубы.

«Любители японской кухни - ликуйте! У нас в меню - японская шуба! Простейший и вкуснейший рецепт, который заценят абсолютно все любители азиатки. Блюдо по нашему рецепту с легкостью повторит даже новичок кулинарного дела», - сказал Емельяненко.

Ингредиенты:

Рис вареный (приправленный уксусом, сахаром и солью)

Водоросли нори

Тунец

Соус шрирача - по вкусу

Майонез - 2 ст. ложки

Кунжутное масло - 2 ч. ложки

Творожный сыр (крем-чиз)

Огурцы

Тобико (икра летучей рыбы)

Авокадо (мягкий) - 0.5 шт

Зеленый лук - 1 перышко

Соевый соус (слабосоленый)

Лимон - небольшой кусочек

Кунжут (фурикакэ)

В миску положить пару столовых ложек майонеза, немного пикантного соуса шрирача, небольшое количество кунжутного масла, размешать.

Приготовленный соус и творожный сыр положить в разные кондитерские пакеты. Очистить от кожицы огурцы, нарубить. Тунец нарезать. В миску с тунцом добавить немного соевого соуса, сбрызнуть лимонным соком, полить кунжутным маслом. Перемешать, оставить мариноваться ненадолго.

На разделочную доску положить два листа нори, поставить сверху разъемную форму для выпечки. С внутренней стороны формы вырезать круг. Оставить один лист, поставить форму, выложить первым слоем подготовленный рис. Придавить.

Положить равномерно тунец, сделать слой из крем-чиза, полить соусом, накрыть нори, уложить второй слой риса. Потом - слой огурцов.

В миску отправить половинку мякоти авокадо, добавить немного крем-чиза, соуса, размять. Этой массой смазать огурцы.

Мелко нарезать небольшое количество листов нори и посыпать салат. Потом покрыть икрой тобико, мелко нарезанным перышком зеленого лучка и ароматной приправой фурикакэ. Блюдо готово!

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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