Вкусно и стоит три копейки: как приготовить макароны на шпажке с сосисками по Бельковичу

С этим блюдом справится даже ребенок.
Саша Белькович.

Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Известный телеповар Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» предложил приготовить подписчикам макароны на шпажке. Блюдо он советовал делать с детьми из-за простоты технологии. Вкуснятина понравится многим, убежден кулинар.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • Макароны отварные - 150 граммов
  • Томатный соус (томаты в собственном соку, соль, базилик сухой)
  • Сыр (моцарела) - 125 граммов
  • Сосиски - 2 штуки
  • Сыр твердый (пармезан) - 50 граммов

Макароны нанизываем на шпажки, смазываем томатным соусом. Распределяем кубики моцареллы. Сверху выкладываем кружочки сосисок и посыпаем пармезаном.

Ставим в духовку на 8-10 минут.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  