Вкусно и стоит три копейки: как приготовить макароны на шпажке с сосисками по Бельковичу

Известный телеповар Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» предложил приготовить подписчикам макароны на шпажке. Блюдо он советовал делать с детьми из-за простоты технологии. Вкуснятина понравится многим, убежден кулинар.
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Ингредиенты:
- Макароны отварные - 150 граммов
- Томатный соус (томаты в собственном соку, соль, базилик сухой)
- Сыр (моцарела) - 125 граммов
- Сосиски - 2 штуки
- Сыр твердый (пармезан) - 50 граммов
Макароны нанизываем на шпажки, смазываем томатным соусом. Распределяем кубики моцареллы. Сверху выкладываем кружочки сосисок и посыпаем пармезаном.
Ставим в духовку на 8-10 минут.