Вкусно и стоит три копейки: как приготовить макароны на шпажке с сосисками по Бельковичу

Известный телеповар Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» предложил приготовить подписчикам макароны на шпажке. Блюдо он советовал делать с детьми из-за простоты технологии. Вкуснятина понравится многим, убежден кулинар.

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