Вкуснейший домашний лимонад! Белькович смешивает газировку со сгущенкой, разминает лайм

Телеповар Саша Белькович поделился в своем телеграме простым рецептом вкуснейшего лимонада из трех ингредиентов.

Ингредиенты:

Лайм – 2 штуки

Сгущенка – 200 граммов

Газированная вода – 1 литр

В кувшин положить разрезанный на четыре части лайм, залить сгущенкой, размять хорошенько. Нужно, чтобы из фрукта вышел сок и эфирные масла.

Влить часть воды, перемешать, пока не растворится полностью сгущенное молоко. Добавить остаток воды и опять размешать.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».