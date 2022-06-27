Вкуснейший домашний лимонад! Белькович смешивает газировку со сгущенкой, разминает лайм

Телеповар Саша Белькович поделился в своем телеграме простым рецептом вкуснейшего лимонада из трех ингредиентов.
Ингредиенты:
- Лайм – 2 штуки
- Сгущенка – 200 граммов
- Газированная вода – 1 литр
В кувшин положить разрезанный на четыре части лайм, залить сгущенкой, размять хорошенько. Нужно, чтобы из фрукта вышел сок и эфирные масла.
Влить часть воды, перемешать, пока не растворится полностью сгущенное молоко. Добавить остаток воды и опять размешать.
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».
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