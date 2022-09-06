Вкуснейший бутерброд для школьников от Бельковича

Ингредиенты:
- Хлеб белый тостовый 4 ломтика (11 р.)
- Твердый сыр 100 г (75 р.)
- Ветчина 4 ломтика (75 р.)
- Дижонская горчица 1 ч. ложка (3 р.)
- Сливочное масло 10 г (8 р.)
- Яйца 2 шт. (22 р.)
Соус:
- Молоко 220 мл (19 р.)
- Мука 1 ст. ложка (1 р.)
- Сливочное масло 30 г (23 р.)
- Мускатный орех (целый) ½ шт. (15 р.)
- Соль щепотка
Итого: 2 бутерброда = 252 р., 1 бутерброд = 126 р.
Приготовление:
В сотейнике растопить сливочное масло (30 г) и пассеровать муку.
Влить молоко в пассированную муку, постоянно помешивая. Посолить и добавить мускатный орех.
Фото: СТС
Два ломтика хлеба сверху смазать дижонской горчицей и полить соусом.
Уложить по два ломтика ветчины на тост, каждый посыпать тертым сыром и сверху накрыть ломтиком хлеба.
Смазать сверху соусом и посыпать сыром.
На противень положить кусочки сливочного масла (по 5 г) и на них выложить сэндвичи.
Фото: СТС
Отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут.
На медленном огне приготовить яичницу из двух яиц и посолить.
Выложить яичницу на готовые бутерброды.
Приятного аппетита!