Вкуснейший бутерброд для школьников от Бельковича

Два ломтика хлеба сверху смазать дижонской горчицей и полить соусом.

Уложить по два ломтика ветчины на тост, каждый посыпать тертым сыром и сверху накрыть ломтиком хлеба.

Смазать сверху соусом и посыпать сыром.

На противень положить кусочки сливочного масла (по 5 г) и на них выложить сэндвичи.