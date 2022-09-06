Вкуснейший бутерброд для школьников от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на две порции 252 рублей.
Бутерброд от Бельковича. Фото: СТС

Бутерброд от Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Хлеб белый тостовый  4 ломтика (11 р.)
  • Твердый сыр 100 г (75 р.)
  • Ветчина 4 ломтика (75 р.)  
  • Дижонская горчица 1 ч. ложка (3 р.)
  • Сливочное масло 10 г (8 р.)  
  • Яйца 2 шт. (22 р.)

Соус:

  • Молоко 220 мл (19 р.)
  • Мука 1 ст. ложка (1 р.)
  • Сливочное масло 30 г  (23 р.)
  • Мускатный орех (целый) ½ шт. (15 р.)
  • Соль щепотка

Итого: 2 бутерброда = 252 р., 1 бутерброд = 126 р.

Приготовление:

В сотейнике растопить сливочное масло (30 г) и пассеровать муку.

Влить молоко в пассированную муку, постоянно помешивая. Посолить и добавить мускатный орех.

Фото: СТС

Два ломтика хлеба сверху смазать дижонской горчицей и полить соусом.

Уложить по два ломтика ветчины на тост, каждый посыпать тертым сыром и сверху накрыть ломтиком хлеба.

Смазать сверху соусом и посыпать сыром.

На противень положить кусочки сливочного масла (по 5 г) и на них выложить сэндвичи.

Фото: СТС

Отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут.

На медленном огне приготовить яичницу из двух яиц и посолить.

Выложить яичницу на готовые бутерброды.

Приятного аппетита!

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