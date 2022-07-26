Вкусненько и без лишних калорий: как сделать легкое смузи из банана, клубники и йогурта

Нарезать клубнику и банан крупно, выложить в один слой в пакет или на блюдо. Поместить в морозилку минимум на 2 часа.

В блендер налить молоко, добавить йогурт, выложить ягоды и банан. Хорошо взбить.

Это смузи точно не «ударит по бедрам»!