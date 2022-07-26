Вкусненько и без лишних калорий: как сделать легкое смузи из банана, клубники и йогурта

Наталия Антонова хоть и звезда кино, не ленится готовить для себя сама. Тем более в ее арсенале полно простых рецептов! Одним из них актриса поделилась в своем Telegram «Наталия Антонова».
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Ингредиенты: 10–15 средних ягод клубники, 1 банан, 350 мл молока, 250 г греческого йогурта.
Нарезать клубнику и банан крупно, выложить в один слой в пакет или на блюдо. Поместить в морозилку минимум на 2 часа.
В блендер налить молоко, добавить йогурт, выложить ягоды и банан. Хорошо взбить.
Это смузи точно не «ударит по бедрам»!