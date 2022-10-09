Вкуснее мяса! Готовим аппетитные баклажаны во фритюре по Бельковичу: просто и красиво

С соусом это блюдо идет на ура!
Баклажаны.

Баклажаны. Фото: Global Look Press

Саша Белькович рассказал, как приготовить вкуснейшие баклажаны во фритюре. Со стола это красивое блюдо разлетается быстрее мяса, а с соусом от него просто за уши не оттащишь!

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Баклажаны. Фото: соцсети

Ингредиенты:

  • Баклажан 1 шт.
  • Яйца 2 шт
  • Кукурузная мука 40 г
  • Панировочные сухари 25 г
  • Йогурт греческий 40 г
  • Перец чили ½ шт.
  • Растительное масло 250 мл
  • Соевый соус 5 мл
  • Кинза 10 г
  • Чеснок 2 зубчика
  • Мед 1 ч. ложка
  • Соль по вкусу.

Очищаем баклажан от шкурки и нарезаем на 12 лепестков не до конца, так, чтобы можно было держать за «хвостик». Замачиваем овощ в холодной подсоленной воде на 10 минут.

Смешиваем йогурт, соевый соус, мед и чеснок. Мелко нарезаем перец чили и кинзу, добавляем ко всем ингредиентам.

В глубокую сковороду наливаем растительное масло и разогреваем до 180 градусов.

Взбиваем 2 яйца венчиком, смешиваем кукурузную муку и панировочные сухари.

Удаляем лишнюю влагу у баклажана, окунаем в яичную смесь, затем в панировку. Отправляем баклажан во фритюр на 2 минуты.

Подаем к столу с соусом и зеленью (в данном случае с кинзой).

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича»

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