Вкуснее мяса! Готовим аппетитные баклажаны во фритюре по Бельковичу: просто и красиво

Саша Белькович рассказал, как приготовить вкуснейшие баклажаны во фритюре. Со стола это красивое блюдо разлетается быстрее мяса, а с соусом от него просто за уши не оттащишь!
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Баклажаны. Фото: соцсети
Ингредиенты:
- Баклажан 1 шт.
- Яйца 2 шт
- Кукурузная мука 40 г
- Панировочные сухари 25 г
- Йогурт греческий 40 г
- Перец чили ½ шт.
- Растительное масло 250 мл
- Соевый соус 5 мл
- Кинза 10 г
- Чеснок 2 зубчика
- Мед 1 ч. ложка
- Соль по вкусу.
Очищаем баклажан от шкурки и нарезаем на 12 лепестков не до конца, так, чтобы можно было держать за «хвостик». Замачиваем овощ в холодной подсоленной воде на 10 минут.
Смешиваем йогурт, соевый соус, мед и чеснок. Мелко нарезаем перец чили и кинзу, добавляем ко всем ингредиентам.
В глубокую сковороду наливаем растительное масло и разогреваем до 180 градусов.
Взбиваем 2 яйца венчиком, смешиваем кукурузную муку и панировочные сухари.
Удаляем лишнюю влагу у баклажана, окунаем в яичную смесь, затем в панировку. Отправляем баклажан во фритюр на 2 минуты.
Подаем к столу с соусом и зеленью (в данном случае с кинзой).
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича»