Вкуснее мяса! Готовим аппетитные баклажаны во фритюре по Бельковичу: просто и красиво

Ингредиенты:

Баклажан 1 шт.

Яйца 2 шт

Кукурузная мука 40 г

Панировочные сухари 25 г

Йогурт греческий 40 г

Перец чили ½ шт.

Растительное масло 250 мл

Соевый соус 5 мл

Кинза 10 г

Чеснок 2 зубчика

Мед 1 ч. ложка

Соль по вкусу.

Очищаем баклажан от шкурки и нарезаем на 12 лепестков не до конца, так, чтобы можно было держать за «хвостик». Замачиваем овощ в холодной подсоленной воде на 10 минут.

Смешиваем йогурт, соевый соус, мед и чеснок. Мелко нарезаем перец чили и кинзу, добавляем ко всем ингредиентам.

В глубокую сковороду наливаем растительное масло и разогреваем до 180 градусов.

Взбиваем 2 яйца венчиком, смешиваем кукурузную муку и панировочные сухари.

Удаляем лишнюю влагу у баклажана, окунаем в яичную смесь, затем в панировку. Отправляем баклажан во фритюр на 2 минуты.

Подаем к столу с соусом и зеленью (в данном случае с кинзой).

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича»