Вкусная пицца без теста: на аппетитный картофельный драник кладем начинку и сыр

Аппетитную и сочную пиццу без теста на основе картошки предложил сделать своим подписчикам Саша Белькович. Рецептом телеповар поделился в Telegram-канале «Рецепты Бельковича».

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Ингредиенты:

Картофель — 300 граммов,

Мука — 2 столовые ложки,

Соль/перец — по вкусу.

Для начинки: