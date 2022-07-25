Вкусная пицца без теста: на аппетитный картофельный драник кладем начинку и сыр

Аппетитную и сочную пиццу без теста на основе картошки предложил сделать своим подписчикам Саша Белькович. Рецептом телеповар поделился в Telegram-канале «Рецепты Бельковича».
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- Картофель — 300 граммов,
- Мука — 2 столовые ложки,
- Соль/перец — по вкусу.
Для начинки:
- Томаты в собственном соку — 70 граммов,
- Красный лук — 30 граммов,
- Томаты черри — 5 штук,
- Бекон — 50 граммов,
- Твердый сыр — 30 граммов.
Натереть картошку, добавить муку, соль и перец. Нагреть сковородку, выложить картофель, равномерно распределить по дну сковороды.
Перевернуть, сверху выложить томаты в собственном соку, красный лук, томаты черри, бекон, посыпать сыром.
Накрыть крышкой на 5–7 минут, поставить на небольшой огонь. Готово!