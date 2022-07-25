Вкусная пицца без теста: на аппетитный картофельный драник кладем начинку и сыр

Рецептом поделился Саша Белькович. 
Картофельная пицца.

Картофельная пицца. Стоп-кадр: t.me/iambelkovich

Аппетитную и сочную пиццу без теста на основе картошки предложил сделать своим подписчикам Саша Белькович. Рецептом телеповар поделился в Telegram-канале «Рецепты Бельковича».

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Ингредиенты:

  • Картофель — 300 граммов,
  • Мука — 2 столовые ложки,
  • Соль/перец — по вкусу. 

Для начинки:

  • Томаты в собственном соку — 70 граммов,
  • Красный лук — 30 граммов,
  • Томаты черри — 5 штук,
  • Бекон — 50 граммов,
  • Твердый сыр — 30 граммов.

Натереть картошку, добавить муку, соль и перец. Нагреть сковородку, выложить картофель, равномерно распределить по дну сковороды. 

Перевернуть, сверху выложить томаты в собственном соку, красный лук, томаты черри, бекон, посыпать сыром. 

Накрыть крышкой на 5–7 минут, поставить на небольшой огонь. Готово!

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