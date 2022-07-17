В лимоне и соевом соусе: как сочно пожарить куриное филе на решетке

Телеповар Саша Белькович поделился со своими подписчиками во «ВКонтакте» рецептом сочной куриной грудки, поджаренной на огне. Она получается очень ароматной и необычной.
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Ингредиенты:
Куриная грудка - 4 штуки
Консервированный ананас кольцами – 280 граммов
Растительное масло - 20 миллилитров
Зеленый лук - 1 перо
На маринад:
Лимон - 1 штука
Соевый соус - 60 миллилитров
Чеснок - 3 зубчика
Растительное масло - 30 миллилитров
На глейз:
Чеснок - 3 зубчика
Мед жидкий - 2 столовые ложки
Чили перец - 1 штука
Лимон нарезаем, вливаем в него 4 ложки соевого соуса, кладем 3 зубчика раздавленного чеснока. Хорошо перемешиваем руками, раздавливая лимон и выжимая сок.
Далее вливаем 30 миллилитров растительного масла, кладем в маринад куриное филе.
Оставляем на 1 час мариноваться.
Решетки смазываем растительным маслом, ставим на мангал, раскладываем филе.
Жарим со всех сторон до готовности, контролируя равномерный нагрев углей.
3 зубчика чеснока и чили перец мелко рубим, кладем пару ложек меда, размешиваем.
Покрываем этим глейзом куриное филе за пару минут до готовности, держим на огне, переворачиваем и покрываем глейзом грудку с другой стороны. Доводим до готовности, пока у филе мясо не станет белым внутри.
Выкладываем рядом с курицей на решетку кольца консервированного ананаса, остатками глейза покрываем ананасы и слегка обжариваем.
Перекладываем грудку на доску и нарезаем на порционные кусочки, подаем с обжаренными ананасами и украшаем колечками зеленого лука.