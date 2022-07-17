В лимоне и соевом соусе: как сочно пожарить куриное филе на решетке

Лимон нарезаем, вливаем в него 4 ложки соевого соуса, кладем 3 зубчика раздавленного чеснока. Хорошо перемешиваем руками, раздавливая лимон и выжимая сок.

Далее вливаем 30 миллилитров растительного масла, кладем в маринад куриное филе.

Оставляем на 1 час мариноваться.

Решетки смазываем растительным маслом, ставим на мангал, раскладываем филе.

Жарим со всех сторон до готовности, контролируя равномерный нагрев углей.

3 зубчика чеснока и чили перец мелко рубим, кладем пару ложек меда, размешиваем.

Покрываем этим глейзом куриное филе за пару минут до готовности, держим на огне, переворачиваем и покрываем глейзом грудку с другой стороны. Доводим до готовности, пока у филе мясо не станет белым внутри.

Выкладываем рядом с курицей на решетку кольца консервированного ананаса, остатками глейза покрываем ананасы и слегка обжариваем.

Перекладываем грудку на доску и нарезаем на порционные кусочки, подаем с обжаренными ананасами и украшаем колечками зеленого лука.