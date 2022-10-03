Уха из судака под румяной хлебной шапкой: делаем роскошное блюдо в горшочке быстро и просто

Таким супом шеф-повар Илья Лазерсон потчует гостей и любит его сам.
Уха в горшочке от Лазерсона.

Уха в горшочке от Лазерсона. Фото: t.me/lazerzona

Шеф Илья Лазерсон поделился со своими поклонниками одним из самых своих любимых рецептов ухи. Суп получается не только удивительно вкусным и ароматным, но и красивым.

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Его смело можно делать в особенный день. Самое приятное, что готовится эта вкуснятина очень просто.

«Всегда радуюсь такому супу — с «шапкой» из теста. И гостям не стыдно подать, и себя порадовать можно», — поведал ведущий.

Ингредиенты на 4 порции:

  • судак филе без костей — 320 г,
  • бульон из рыбных голов и костей — 1,5 литра,
  • шафран — 16 г,
  • картофель — 2 шт.,
  • лук — 1/4 шт.,
  • порей — 60 г,
  • морковь — 1 шт.,
  • черный перец, горошек — 10 шт.,
  • лавровый лист — 1 шт.,
  • слоеное тесто — 4 кусочка,
  • укроп, 
  • яйцо — 1 шт.,
  • кунжут. 

В шафран добавить 100 мл кипятка, настоять. В бульон положить кубики моркови и картофеля, мелко нарубленный лук и настойку шафрана. Готовить 15 минут.

Тем временем в горшочки уложить куски сырого рыбного филе, ¼ лаврового листа в каждый горшочек, шинкованный укроп и полукольца порея. Все это залить горячим бульоном с шафраном и овощами.

Горшочки закрыть слоеным тестом, смазать льезоном и посыпать кунжутом. Горшочки запечь в духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».

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