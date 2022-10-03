Уха из судака под румяной хлебной шапкой: делаем роскошное блюдо в горшочке быстро и просто

Шеф Илья Лазерсон поделился со своими поклонниками одним из самых своих любимых рецептов ухи. Суп получается не только удивительно вкусным и ароматным, но и красивым.

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Его смело можно делать в особенный день. Самое приятное, что готовится эта вкуснятина очень просто.

«Всегда радуюсь такому супу — с «шапкой» из теста. И гостям не стыдно подать, и себя порадовать можно», — поведал ведущий.

Ингредиенты на 4 порции: