Уха из судака под румяной хлебной шапкой: делаем роскошное блюдо в горшочке быстро и просто

Шеф Илья Лазерсон поделился со своими поклонниками одним из самых своих любимых рецептов ухи. Суп получается не только удивительно вкусным и ароматным, но и красивым.
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Его смело можно делать в особенный день. Самое приятное, что готовится эта вкуснятина очень просто.
«Всегда радуюсь такому супу — с «шапкой» из теста. И гостям не стыдно подать, и себя порадовать можно», — поведал ведущий.
Ингредиенты на 4 порции:
- судак филе без костей — 320 г,
- бульон из рыбных голов и костей — 1,5 литра,
- шафран — 16 г,
- картофель — 2 шт.,
- лук — 1/4 шт.,
- порей — 60 г,
- морковь — 1 шт.,
- черный перец, горошек — 10 шт.,
- лавровый лист — 1 шт.,
- слоеное тесто — 4 кусочка,
- укроп,
- яйцо — 1 шт.,
- кунжут.
В шафран добавить 100 мл кипятка, настоять. В бульон положить кубики моркови и картофеля, мелко нарубленный лук и настойку шафрана. Готовить 15 минут.
Тем временем в горшочки уложить куски сырого рыбного филе, ¼ лаврового листа в каждый горшочек, шинкованный укроп и полукольца порея. Все это залить горячим бульоном с шафраном и овощами.
Горшочки закрыть слоеным тестом, смазать льезоном и посыпать кунжутом. Горшочки запечь в духовке при температуре 200 градусов в течение 20 минут.
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».