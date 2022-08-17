«У каждой хозяйки свой рецепт»: Наталия Антонова рассказала, как в ее семье пекут знаменитые цветаевские пироги с яблоками

Актриса Наталия Антонова в своем телеграм-канале часто делится рецептами вкусных блюд, которые умеет готовить сама. На этот раз она раскрыла секрет приготовления знаменитого цветаевского пирога с яблоками.
«Как же без цветаевского пирога, если вся семья дома. У каждой хозяйки свой рецепт этого пирога и не только с яблоками», — написала Наталия Антонов в телеграм-канале.
Понадобится для песочного теста на сметане (диаметр формы 24–26 см): сливочное масло — 150 г, сметана — 120 г, мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л.
Заливка: сметана — 350 г, яйца — 1 крупное, сахар — 250–270 г, ванильный сахар — 1 ч. л., мука м 40 г (4 столовых ложки), яблоки — 3–4 шт. (500 г).
Готовим: Сливочное масло растопить, дать немного остыть и перелить в большую миску. Добавить сметану, перемешать до однородности. Муку просеять и смешать с разрыхлителем. Всыпать муку с разрыхлителем и замесить нетугое тесто. Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на 30–60 минут. Охлажденное тесто раскатать и равномерно распределить по дну и стенкам формы, формируя бортики.
Пока будем готовить начинку, форму с тестом уберем в холодильник. Яблочные дольки выложить в форму. В миске соединить сметану, яйцо, сахар, ванильный сахар, муку и хорошо перемешать венчиком, до однородности.
Залить яблоки в форме сметанной заливкой. Слегка встряхнуть форму, чтобы заливка равномерно распределилась. Выпекать яблочный пирог в нагретой до 180°C духовке около 50 минут (за это время заливка должна хорошо загустеть, но при покачивании формы слегка дрожать).
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