«У каждой хозяйки свой рецепт»: Наталия Антонова рассказала, как в ее семье пекут знаменитые цветаевские пироги с яблоками

Актриса Наталия Антонова в своем телеграм-канале часто делится рецептами вкусных блюд, которые умеет готовить сама. На этот раз она раскрыла секрет приготовления знаменитого цветаевского пирога с яблоками.

«Как же без цветаевского пирога, если вся семья дома. У каждой хозяйки свой рецепт этого пирога и не только с яблоками», — написала Наталия Антонов в телеграм-канале.

Понадобится для песочного теста на сметане (диаметр формы 24–26 см): сливочное масло — 150 г, сметана — 120 г, мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л.

Заливка: сметана — 350 г, яйца — 1 крупное, сахар — 250–270 г, ванильный сахар — 1 ч. л., мука м 40 г (4 столовых ложки), яблоки — 3–4 шт. (500 г).