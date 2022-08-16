Турецкий водяной пирог от Бельковича: справится даже ребенок

Ингредиенты:
Тесто:
- Мука 280 г (8 р.)
- Яйца 2 шт. (22 р.)
- Молоко 60 мл (4 р.)
- Соль 1 щепотка
Начинка:
- Сливочное масло 150 г (142 р.)
- Сулугуни 300 г (190 р.)
- Петрушка пучок 15 г (8 р.)
- Форма для выпекания диаметром 30 см
- Итого: 6 кусков = 374 р., 1 кусочек турецкого пирога = 62 р.
Приготовление:
Смешать молоко, яйца, муку 250 г и щепотку соли до однородной консистенции теста. Готовое тесто закрыть пищевой пленкой, дать отдохнуть и настояться 30 минут.
Фото: СТС
Начинка:
В сотейнике растопить сливочное масло.
Натереть сыр на крупной терке и от веточек петрушки оторвать листья.
Фото: СТС
Слои пирога:
В большую кастрюлю (около 3 л) налить воду и довести до кипения.
Разделить тесто на 8 равных частей и тонко раскатать скалкой.
Отварить первый слой теста в течение 30 секунд, затем окунуть в миску с холодной водой и через сито удалить лишнюю воду.
В форму для выпекания налить небольшое количество растопленного сливочного масла, переложить первый слой теста, полить сливочным маслом, посыпать сыром и листиками петрушки.
Второй слой теста выложить в сыром виде, сверху полить сливочным маслом, посыпать сыром и петрушкой.
Фото: СТС
Таким образом, выложить еще 4 слоя отварного теста чередуя с маслом, сыром и петрушкой.
Предпоследний слой теста положить в сыром виде и покрыть начинкой.
Последний слой - вареное тесто и сверху полить сливочным маслом.
Отправить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
Готовому пирогу дать успокоиться и настояться в течение 5 минут.
Приятного аппетита!