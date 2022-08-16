Турецкий водяной пирог от Бельковича: справится даже ребенок

Слои пирога:

В большую кастрюлю (около 3 л) налить воду и довести до кипения.

Разделить тесто на 8 равных частей и тонко раскатать скалкой.

Отварить первый слой теста в течение 30 секунд, затем окунуть в миску с холодной водой и через сито удалить лишнюю воду.

В форму для выпекания налить небольшое количество растопленного сливочного масла, переложить первый слой теста, полить сливочным маслом, посыпать сыром и листиками петрушки.

Второй слой теста выложить в сыром виде, сверху полить сливочным маслом, посыпать сыром и петрушкой.