Турецкий водяной пирог от Бельковича: справится даже ребенок

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть порций 374 рубля.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука 280 г (8 р.)  
  • Яйца 2 шт. (22 р.)  
  • Молоко 60 мл (4 р.)
  • Соль 1 щепотка

Начинка:

  • Сливочное масло 150 г (142 р.)
  • Сулугуни 300 г (190 р.)
  • Петрушка пучок 15 г (8 р.)
  • Форма для выпекания диаметром 30 см
  • Итого: 6 кусков = 374 р., 1 кусочек турецкого пирога = 62 р.

Приготовление:

Смешать молоко, яйца, муку 250 г и щепотку соли до однородной консистенции теста. Готовое тесто закрыть пищевой пленкой, дать отдохнуть и настояться 30 минут.

Фото: СТС

Начинка:

В сотейнике растопить сливочное масло.

Натереть сыр на крупной терке и от веточек петрушки оторвать листья.

Фото: СТС

Слои пирога:

В большую кастрюлю (около 3 л) налить воду и довести до кипения.

Разделить тесто на 8 равных частей и тонко раскатать скалкой.

Отварить первый слой теста в течение 30 секунд, затем окунуть в миску с холодной водой и через сито удалить лишнюю воду.

В форму для выпекания налить небольшое количество растопленного сливочного масла, переложить первый слой теста, полить сливочным маслом, посыпать сыром и листиками петрушки.

Второй слой теста выложить в сыром виде, сверху полить сливочным маслом, посыпать сыром и петрушкой.

Фото: СТС

Таким образом, выложить еще 4 слоя отварного теста чередуя с маслом, сыром и петрушкой.

Предпоследний слой теста положить в сыром виде и покрыть начинкой.

Последний слой - вареное тесто и сверху полить сливочным маслом.

Отправить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

Готовому пирогу дать успокоиться и настояться в течение 5 минут.

Приятного аппетита!

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