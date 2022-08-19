Турецкие лепешки «Гезлеме» с картошкой и зеленью от Бельковича

Нарезать лук, петрушку и отправить к картофелю. Влить оливковое масло, посолить по вкусу и все перемешать.

Тесто разделить на 4 равные части и тонко раскатать скалкой.

В центр теста положить начинку и завернуть. Таким образом, сделать еще 3 лепешки.

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