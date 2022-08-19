Турецкие лепешки «Гезлеме» с картошкой и зеленью от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 108 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:              

Тесто:

  • Мука 250 г (7 р.)
  • Вода 125 мл
  • Растительное масло 20 мл (2 р.)
  • Соль 1/2 ч. ложки

Начинка:

  • Картофель (отварной) 500 г (14 р.)
  • Петрушка пучок 15 г (8 р.)
  • Зеленый лук (большой пучок) 40 г (28 р.)
  • Соль ½ ч. ложки
  • Оливковое масло 10 мл (5 р.)
  • Сливочное масло 40 г (44 р.)
  • Итого: 4 лепешки = 108 р., 1 лепешка = 27 р.

Приготовление:

Смешать муку, воду, растительное масло, соль и замешать до консистенции теста. Готовое тесто убрать в пакет на 15 минут.

Картофель заранее отварить, воду слить и помять с помощью толкушки.

Фото: СТС

Нарезать лук, петрушку и отправить к картофелю. Влить оливковое масло, посолить по вкусу и все перемешать.

Тесто разделить на 4 равные части и тонко раскатать скалкой.

В центр теста положить начинку и завернуть. Таким образом, сделать еще 3 лепешки.

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Фото: СТС

Обжарить лепешки на сухой сковороде, на среднем огне с двух сторон.

Во время обжаривания добавить кусочек сливочного масла (по 10 г к каждой лепешке), чтобы лепешки пропитались.

Приятного аппетита!

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