Турецкие лепешки «Гезлеме» с картошкой и зеленью от Бельковича

Ингредиенты:
Тесто:
- Мука 250 г (7 р.)
- Вода 125 мл
- Растительное масло 20 мл (2 р.)
- Соль 1/2 ч. ложки
Начинка:
- Картофель (отварной) 500 г (14 р.)
- Петрушка пучок 15 г (8 р.)
- Зеленый лук (большой пучок) 40 г (28 р.)
- Соль ½ ч. ложки
- Оливковое масло 10 мл (5 р.)
- Сливочное масло 40 г (44 р.)
- Итого: 4 лепешки = 108 р., 1 лепешка = 27 р.
Приготовление:
Смешать муку, воду, растительное масло, соль и замешать до консистенции теста. Готовое тесто убрать в пакет на 15 минут.
Картофель заранее отварить, воду слить и помять с помощью толкушки.
Фото: СТС
Нарезать лук, петрушку и отправить к картофелю. Влить оливковое масло, посолить по вкусу и все перемешать.
Тесто разделить на 4 равные части и тонко раскатать скалкой.
В центр теста положить начинку и завернуть. Таким образом, сделать еще 3 лепешки.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Фото: СТС
Обжарить лепешки на сухой сковороде, на среднем огне с двух сторон.
Во время обжаривания добавить кусочек сливочного масла (по 10 г к каждой лепешке), чтобы лепешки пропитались.
Приятного аппетита!