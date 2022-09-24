Три сытных блюда для конца сентября

Финский супчик с рыбкой
По классике используют семгу, но ничто не мешает нам заменить ее на более доступную форель или горбушу.
НАДО (на 4 порции): 300 г набора для ухи (рыбьи головы и хвосты) · 400 г филе лосося · 5 картофелин · 1 морковь · 1 луковица · 200 г жирных сливок · маленький пучок свежего укропа · 1 ст. ложка растительного масла · 2 лавровых листа · 4 горошины душистого перца · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Набор для ухи моем, складываем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем душистый перец, лавровый лист, соль, даем закипеть и варим на тихом огне 20 минут.
2. В другой кастрюле поджариваем на растительном масле до мягкости нашинкованные лук и морковь.
3. Картофель режем кубиками, отправляем к моркови с луком и перемешиваем.
4. Бульон процеживаем прямо в овощи, варим супчик до готовности картофеля (около 15 минут).
5. Филе лосося режем кубиками и отправляем в суп. Наливаем сливки, солим-перчим, варим 5 минут на тихом огне.
6. Укроп мелко режем, кладем в суп, перемешиваем и выключаем огонь.
7. Даем супу настояться и подаем со свежим хлебом.
Террин из индейки с фисташками
Фото: Shutterstock
Французское блюдо, нечто среднее между ветчиной и паштетом. Отличная холодная закуска и основа для бутербродов.
НАДО (на 6 порций): 600 г филе индейки (можно и курицы) · 100 г фисташек · 80 г сырокопченого бекона · 1 ст. ложка сливочного масла · 1 куриное яйцо · 100 мл молока · 2 ст. ложки панировочных сухарей · 1 ч. ложка сушеного чеснока · соль · перец · сухие пряные травы по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Филе пропускаем через мясорубку.
2. Добавляем в фарш яйцо, соль и специи, размягченное сливочное масло, перемешиваем.
3. Добавляем панировочные сухари и молоко. Тщательно вымешиваем и отбиваем фарш до однородности и появления белковых нитей.
4. Фисташки чистим и добавляем в фарш (уместен также пропаренный изюм, вяленая клюква - фантазируйте).
5. Прямоугольную форму для кекса выстилаем беконом - так, чтобы пластины свисали за ее пределы.
6. Выкладываем поверх бекона фарш и разравниваем его.
7. Накрываем свисающими пластинами бекона.
8. Запекаем в духовке 40 - 45 минут при температуре 190 °С.
9. Подаем теплым или холодным, нарезав порционно.
Закусочные кексы
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 штук): 500 г филе индейки · 1 морковка · половинка луковицы · соль · перец · растительное масло для смазывания формы · 100 г твердого сыра · 1 яйцо · 2 ст. ложки натурального йогурта · небольшой пучок укропа.
ГОТОВИМ:
1. Филе, морковку и лук пропускаем через мясорубку. Солим, перчим, перемешиваем.
2. Форму для кексов смазываем маслом. Фарш делим на 6 частей, катаем шарики и укладываем их в форму, чтобы получились корзиночки - с углублением посередине. Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 180 °С.
3. Сыр натираем, добавляем измельченный укроп, яйцо и йогурт, перемешиваем.
4. Достаем форму с корзиночками, заполняем углубления начинкой и запекаем еще 10 минут.
5. Даем немного остыть, вынимаем из формы и подаем.