Три сытных блюда для конца сентября

Финский супчик с рыбкой

По классике используют семгу, но ничто не мешает нам заменить ее на более доступную форель или горбушу.

НАДО (на 4 порции): 300 г набора для ухи (рыбьи головы и хвосты) · 400 г филе лосося · 5 картофелин · 1 морковь · 1 луковица · 200 г жирных сливок · маленький пучок свежего укропа · 1 ст. ложка растительного масла · 2 лавровых листа · 4 горошины душистого перца · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Набор для ухи моем, складываем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем душистый перец, лавровый лист, соль, даем закипеть и варим на тихом огне 20 минут.

2. В другой кастрюле поджариваем на растительном масле до мягкости нашинкованные лук и морковь.

3. Картофель режем кубиками, отправляем к моркови с луком и перемешиваем.

4. Бульон процеживаем прямо в овощи, варим супчик до готовности картофеля (около 15 минут).

5. Филе лосося режем кубиками и отправляем в суп. Наливаем сливки, солим-перчим, варим 5 минут на тихом огне.

6. Укроп мелко режем, кладем в суп, перемешиваем и выключаем огонь.

7. Даем супу настояться и подаем со свежим хлебом.

Террин из индейки с фисташками