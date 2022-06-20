Тот самый вкус! Как сделать совдеповскую окрошку, которую помнят многие

Известный телеповар Василий Емельяненко рассказал, как приготовить ту самую совдеповскую окрошку, вкус которой многие помнят еще со времен СССР.

Он использовал знакомые продукты, но в нужной последовательности. Важно также вовремя присолить овощи, чтобы они дали сок и ушла горечь.

Вкус у летнего супа становится насыщенным и ярким. Пропорции хозяйки должны выбрать на свое усмотрение. Квас лучше использовать домашний, белый.

«Рецепт проверенный и понравится всем без исключения!» — заявил кулинар на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты:

яйца вареные,

картофель вареный,

колбаса вареная,

огурцы свежие,

редис,

сметана,

майонез,

квас,

соль,

перец,

укроп,

зеленый лук.

Сварить яйца и картошку. Огурцы очистить от кожицы и нарезать на кубики. Редис также нарезать кубиком. Овощи чуть посолить, перемешать.

Кубиками нарезать колбасу, яйца и картошку. Все ингредиенты отправить в кастрюлю, по вкусу поперчить и посолить. В кастрюлю добавить сметану, майонез, мелко нарезанный зеленый лук и укроп. Залить квасом и перемешать.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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