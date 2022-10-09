Тающие во рту: делаем оладушки на дрожжах по Ивлеву с соусом на сливках

Константин Ивлев рассказал своим подписчикам, как приготовить нежнейшие оладушки с карамельно-ореховым соусом и вяленой вишней (можно заменить другой ягодой).

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Ингредиенты:

Тесто

Молоко — 250 мл

Мука — 225 г

Сахарный песок – 70 г

Соль — 8 г

Масло растительное — 100 мл

Яйцо — 1,5 шт.

Дрожжи сухие — 6,5 г.

Соус

Сахарный песок — 100 г

Сливки 33% — 100 мл

Фундук — 60 г

На украшение:

Вяленая вишня — 30 г

Мята свежая — 2 г

В молоко ввести дрожжи, подогреть до 40 градусов. Высыпать в сухую емкость муку, разбить туда слегка взбитое яйцо, соль, сахар, размешать, влить молоко, растительное масло, размешать до эластичного состояния теста.

Разогреть сковородку с антипригарным покрытием без масла, выкладывая тесто ложкой, пожарить оладьи.

Для соуса растопить сахар до небольшого изменения цвета, добавить орехи, далее влить сливки. Соус будет готов, когда станет коричневатым.

Оладушки выложить стопочкой, украсить вяленой ягодой и мятой.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.