«Так страстно будете просить рецепт»: Гузеева рассказала, как быстро и просто испечь сырный пирог, похожий на солнце

Ингредиенты: стакан кефира, четыре яйца, мука, черный перец, сыр, четверть стакана растительного масла.

Готовим: Смешивайте стакан кефира и четыре яйца. Туда же муку до состояния очень густой сметаны, ложку чайную черного перца, и не надо мне тут спорить. Ложку! Вы же просили мой рецепт. А теперь как одержимые трите сыр. Много. И да не отсохнет у вас рука от напряжения. Много — это много. И в емкость, к тесту. Перемешали с четвертью стакана растительного масла, в форму и на 180 градусов в духовку минут на 50. Сами сообразите, когда достать. Вперед, сестры! Я с вами!

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