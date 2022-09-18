«А так можно было?»: фирменные хрустящие баклажаны от Бельковича

Ингредиенты:

Баклажан 1 шт. (8 р.)

Яйца 2 шт. (16 р.)

Кукурузная мука 40 г (3 р.)

Панировочные сухари 25 г (3 р.)

Йогурт греческий 40 г (14 р.)

Перец чили ½ шт. (6 р.)

Растительное масло 250 мл (30 р.)

Соевый соус 5 мл (1 р.)

Кинза 10 г (9 р.)

Чеснок 2 зубчика (2 р.)

Мед 1 ч. ложка (4 р.)

Соль

Итого: 1 хрустящий баклажан = 96 р.

Приготовление:

Очистить баклажан от шкурки и нарезать на 12 лепестков, так, чтобы можно было держать за «хвостик».

Замочить баклажан в холодную, подсоленную воду на 10 минут.