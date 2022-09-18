«А так можно было?»: фирменные хрустящие баклажаны от Бельковича

Ингредиенты:
- Баклажан 1 шт. (8 р.)
- Яйца 2 шт. (16 р.)
- Кукурузная мука 40 г (3 р.)
- Панировочные сухари 25 г (3 р.)
- Йогурт греческий 40 г (14 р.)
- Перец чили ½ шт. (6 р.)
- Растительное масло 250 мл (30 р.)
- Соевый соус 5 мл (1 р.)
- Кинза 10 г (9 р.)
- Чеснок 2 зубчика (2 р.)
- Мед 1 ч. ложка (4 р.)
- Соль
Итого: 1 хрустящий баклажан = 96 р.
Приготовление:
Очистить баклажан от шкурки и нарезать на 12 лепестков, так, чтобы можно было держать за «хвостик».
Замочить баклажан в холодную, подсоленную воду на 10 минут.
Фото: СТС
В миске смешать йогурт, соевый соус, мед и выдавить чеснок.
Мелко нарезать перец чили и кинзу, добавить ко всем ингредиентам и все перемешать.
В глубокую сковородку налить растительное масло и разогреть до 180 градусов.
Взбить 2 яйца венчиком, смешать кукурузную муку и панировочные сухари.
Фото: СТС
Удалить лишнюю влагу у баклажана, окунуть в яичную смесь, затем в панировку.
Отправить баклажан во фритюр на 2 минуты.
На тарелку положить баклажан, рядом налить соус и украсить листиками кинзы.
Приятного аппетита!