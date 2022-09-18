«А так можно было?»: фирменные хрустящие баклажаны от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на приготовление одной порции 96 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Баклажан 1 шт. (8 р.)
  • Яйца 2 шт. (16 р.)
  • Кукурузная мука 40 г (3 р.)
  • Панировочные сухари 25 г (3 р.)
  • Йогурт греческий 40 г (14 р.)
  • Перец чили ½ шт. (6 р.)
  • Растительное масло 250 мл (30 р.)
  • Соевый соус 5 мл (1 р.)
  • Кинза 10 г (9 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (2 р.)
  • Мед 1 ч. ложка (4 р.)
  • Соль

Итого: 1 хрустящий баклажан = 96 р.

Приготовление:

Очистить баклажан от шкурки и нарезать на 12 лепестков, так, чтобы можно было держать за «хвостик».

Замочить баклажан в холодную, подсоленную воду на 10 минут.

Фото: СТС

В миске смешать йогурт, соевый соус, мед и выдавить чеснок.

Мелко нарезать перец чили и кинзу, добавить ко всем ингредиентам и все перемешать.

В глубокую сковородку налить растительное масло и разогреть до 180 градусов.

Взбить 2 яйца венчиком, смешать кукурузную муку и панировочные сухари.

Фото: СТС

Удалить лишнюю влагу у баклажана, окунуть в яичную смесь, затем в панировку.

Отправить баклажан во фритюр на 2 минуты.

На тарелку положить баклажан, рядом налить соус и украсить листиками кинзы.

Приятного аппетита!

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