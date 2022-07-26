Тает во рту! Как приготовить бефстроганов мягким и сочным, рассказал Белькович

Мясо нарезать поперек волокон тонкими и продолговатыми кусочками. Лук нарезать тонкой соломкой или полукольцами, не очень тонко.

Огурцы нарубить кубиками или колечками, если маленькие. На сильный огонь поставить большую сковороду. Грибы нарезать крупно в виде долек. Чеснок нарубить мелко.

Зажарить нарезанную мякоть лопатки на небольшом количестве масла.

Далее положить лук только после того, как испарится вся влага. Чуть обжарить, бросить чеснок и грибы.

Обжарить пару минут, отправить в сковороду маринованные огурчики, ложку томатной пасты, пассировать.

Положить сметану и чуть обжарить с ней. Влить сливки и воду (если сливки густые), довести до кипения и тушить еще пару минут.