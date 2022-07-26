Тает во рту! Как приготовить бефстроганов мягким и сочным, рассказал Белькович

Телеповар смешивает сливки со сметаной и тушит в этом составе мясо.
Бефстроганов.

Бефстроганов. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Как приготовить бефстроганов по-настоящему вкусным, сочным и нереально мягким, рассказал телеповар Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича».

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ингредиенты на 3 порции:

  • Мясо лопатка - 400 граммов
  • Огурец маринованный - 100 граммов
  • Лук репчатый - 1 штука
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Шампиньоны - 170 граммов
  • Томатная паста - 40 граммов
  • Сливки - 100 граммов
  • Сметана - 120 граммов

Мясо нарезать поперек волокон тонкими и продолговатыми кусочками. Лук нарезать тонкой соломкой или полукольцами, не очень тонко. 

Огурцы нарубить кубиками или колечками, если маленькие.  На сильный огонь поставить большую сковороду. Грибы нарезать крупно в виде долек. Чеснок нарубить мелко.

Зажарить нарезанную мякоть лопатки на небольшом количестве масла.

Далее положить лук только после того, как испарится вся влага. Чуть обжарить, бросить чеснок и грибы.

Обжарить пару минут, отправить в сковороду маринованные огурчики, ложку томатной пасты, пассировать.

Положить сметану и чуть обжарить с ней. Влить сливки и воду (если сливки густые), довести до кипения и тушить еще пару минут. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  