Тает во рту! Как приготовить бефстроганов мягким и сочным, рассказал Белькович

Как приготовить бефстроганов по-настоящему вкусным, сочным и нереально мягким, рассказал телеповар Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича».
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Ингредиенты на 3 порции:
- Мясо лопатка - 400 граммов
- Огурец маринованный - 100 граммов
- Лук репчатый - 1 штука
- Чеснок - 2 зубчика
- Шампиньоны - 170 граммов
- Томатная паста - 40 граммов
- Сливки - 100 граммов
- Сметана - 120 граммов
Мясо нарезать поперек волокон тонкими и продолговатыми кусочками. Лук нарезать тонкой соломкой или полукольцами, не очень тонко.
Огурцы нарубить кубиками или колечками, если маленькие. На сильный огонь поставить большую сковороду. Грибы нарезать крупно в виде долек. Чеснок нарубить мелко.
Зажарить нарезанную мякоть лопатки на небольшом количестве масла.
Далее положить лук только после того, как испарится вся влага. Чуть обжарить, бросить чеснок и грибы.
Обжарить пару минут, отправить в сковороду маринованные огурчики, ложку томатной пасты, пассировать.
Положить сметану и чуть обжарить с ней. Влить сливки и воду (если сливки густые), довести до кипения и тушить еще пару минут.