Сырные лепешки очень просто готовятся! Рецепт Бельковича — мечта для ленивых

Рецепт простых сырных лепешек с зеленью обнародовал известный телеповар Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича».
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Ингредиенты:
Мука – 200 граммов
Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки
Яйцо – 2 штуки
Соль – по вкусу
Молоко – 200 граммов
Сыр – 80 граммов
Микс зелени
Сметана для подачи
Смешать муку с разрыхлителем, вбить яйца, добавить молоко и сыр, перемешать до однородности. Нашинковать зелень, ввести в состав.
Выпекать на раскаленной сковороде. Подавать горячими со сметаной.