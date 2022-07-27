Сырные лепешки очень просто готовятся! Рецепт Бельковича — мечта для ленивых

Подавать их надо горячими и со сметаной.
Лепешка.

Лепешка. Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича»

Рецепт простых сырных лепешек с зеленью обнародовал известный телеповар Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича».

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Ингредиенты:

Мука – 200 граммов

Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки

Яйцо – 2 штуки

Соль – по вкусу

Молоко – 200 граммов

Сыр – 80 граммов

Микс зелени

Сметана для подачи

Смешать муку с разрыхлителем, вбить яйца, добавить молоко и сыр, перемешать до однородности. Нашинковать зелень, ввести в состав.

Выпекать на раскаленной сковороде. Подавать горячими со сметаной.

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