Сыр растекается, бекон дает сочность: вкусный шашлык из картошки делаем по Ивлеву

От этого шашлыка из картошки с тягучим сыром внутри и сочным беконом снаружи все сходят с ума! В этом заверил известный шеф и кулинар Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.

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Ингредиенты: молодой картофель / мини-картофель – 9 шт., моцарелла чильеджина – 9 шт., ломтики бекона – 18 шт., шампиньоны – 6 шт. Для пикантного масла: розмарин – 10 г, чеснок – 4 зуб., петрушка – 10 г, оливковое масло – 100 мл, соль – по вкусу.

Нашинковать зелень, чеснок, залить маслом, посолить. Получили ароматное масло для поливки шашлыка.

Отварить до полуготовности картошку, разрезать пополам. Между долек картошки положить ломтик сыра. Обернуть крестом накрест картошку с сыром двумя ломтиками бекона. Нанизать на шампуры, надевая между клубнями шампиньоны. Пожарить на огне. Полить ароматным маслом.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.

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