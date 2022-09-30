Сыр обжарить в панировке и уложить на инжир: готовим изысканную закуску по Лазерсону

Приготовить льезон — смешать яйцо, 50 мл воды и чайную ложку муки. Сыр нарезать на 6 порционных кусков. Запанировать в такой последовательности: мука — льезон — сухари — льезон — сухари.

Лук обжарить до мягкости на растительном масле, добавить сахар, вино и немного воды. Растворить сахар и выложить инжир, нарезанный кружками ровным слоем.

Припустить с луком. Сыр обжарить в хорошо разогретом фритюре около 3–4 минут. Обжаривать можно сразу несколько кусков.

Подать на подушке из инжира.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».