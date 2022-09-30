Сыр обжарить в панировке и уложить на инжир: готовим изысканную закуску по Лазерсону

Пока есть хороший инжир, шеф-повар и ведущий Илья Лазерсон предложил приготовить изысканную закуску из него и сыра бри в панировке.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- бри — 160 г,
- яйцо — 1 шт.,
- мука — 30 г,
- сухари «Панко» — 80 г,
- инжир — 160 г,
- лук репчатый — 70 г,
- вино красное сухое — 40 мл,
- сахар — 20 г,
- масло растительное для фритюра — 1 л.
Приготовить льезон — смешать яйцо, 50 мл воды и чайную ложку муки. Сыр нарезать на 6 порционных кусков. Запанировать в такой последовательности: мука — льезон — сухари — льезон — сухари.
Лук обжарить до мягкости на растительном масле, добавить сахар, вино и немного воды. Растворить сахар и выложить инжир, нарезанный кружками ровным слоем.
Припустить с луком. Сыр обжарить в хорошо разогретом фритюре около 3–4 минут. Обжаривать можно сразу несколько кусков.
Подать на подушке из инжира.
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».