Сыр обжарить в панировке и уложить на инжир: готовим изысканную закуску по Лазерсону

Лучше в блюде использовать сорт бри.
Бри в панировке.

Бри в панировке. Фото: t.me/lazerzona

Пока есть хороший инжир, шеф-повар и ведущий Илья Лазерсон предложил приготовить изысканную закуску из него и сыра бри в панировке.

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Ингредиенты:

  • бри — 160 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • мука — 30 г,
  • сухари «Панко» — 80 г,
  • инжир — 160 г,
  • лук репчатый — 70 г,
  • вино красное сухое — 40 мл,
  • сахар — 20 г,
  • масло растительное для фритюра — 1 л.

Приготовить льезон — смешать яйцо, 50 мл воды и чайную ложку муки. Сыр нарезать на 6 порционных кусков. Запанировать в такой последовательности: мука — льезон — сухари — льезон — сухари.

Лук обжарить до мягкости на растительном масле, добавить сахар, вино и немного воды. Растворить сахар и выложить инжир, нарезанный кружками ровным слоем.

Припустить с луком. Сыр обжарить в хорошо разогретом фритюре около 3–4 минут. Обжаривать можно сразу несколько кусков.

Подать на подушке из инжира.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».

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