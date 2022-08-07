Сварить и оставить на 7 минут: как приготовить идеальную овсянку, рассказала Антонова

Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом овсянки, которую готовит для себя по утрам. Она получается вкусной и сбалансированной, просто идеальной.

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Ингредиенты на 1 порцию: молоко – 200 мл, соль – по вкусу, масло сливочное – 15 г, геркулес – 3 ст. ложки, сахар - ½ ст. ложки.

В кастрюлю с толстым дном влить молоко. Довести до кипения, всыпать хлопья. Смешать ингредиенты и варить кашу на среднем огне. Положить соль и сахар, перемешать.

Довести до кипения, убавить огонь и варить от 3 до 20 минут, в зависимости от инструкции на упаковке.