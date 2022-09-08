Справится и ребенок: как сварить вкусный компот

Готовим вкусный напиток вместе с юным поваренком.
Компот

Компот. Фото: Teleprogramma.pro

Осенью никак не обойтись без компота. Как сварить вкусный напиток из яблок, винограда и других фруктов, показала юный поваренок Катя. Кстати, для этого компота нам понадобится минимум сахара.

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