Справится даже ребенок: полезные баклажаны и кабачки со страчателлой

Летом на обед особенно хочется чего-то легкого, вкусного и полезного. Блогер и основатель проекта «Экоразнос» Инесса Генералова предложила приготовить кабачки и баклажаны с сыром страчателла. А помогли ей в этом сын Федор и дочь Варвара. С рецептом справились даже дети, значит, получится и у вас!