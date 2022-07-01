«Специи раскроются сильнее»: почему Лазерсон добавляет майонез в маринады для шашлыка

Известный повар и телеведущий Илья Лазерсон любит добавлять майонез в свои маринады для шашлыка. И советует это делать также своим подписчикам в Telegram.

На своем канале кулинар объяснил, почему считает майонез секретным помощником для маринадов.

«Хорош он даже не столько из-за вкуса, сколько из-за других свойств. Дело в том, что майонез по большей части состоит из растительного масла. А масло является шикарным проводником, соответственно все добавленные в маринад специи раскроются гораздо сильнее», — написал Лазерсон.

Кроме того, шеф заметил, что майонез не горит при жарке на мангале, поскольку в нем нет или очень мало сахара. Он достаточно густой, чтобы маринад на его основе хорошо закрепился на мясе. Он также размягчает мясо и делает его сочнее и вкуснее.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».

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