Сочный на 100% Как сделать незабываемый шашлык из куриной грудки, раскрыл Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на своей странице во «ВКонтакте» раскрыл секрет сочного шашлыка из куриной грудки.
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«Шашлык получается сочным, аппетитным и очень вкусным. Куриная грудка на углях готовится очень просто, из доступных ингредиентов и не требует длительного маринования», - сказал телеповар.
Ингредиенты:
- Куриная грудка - 2 штуки
- Лук - 1 головка
- Перец болгарский - 2 штуки
- Греческий йогурт- 120 миллилитров
- Кетчуп - 120 граммов
- Соевый соус - 120 миллилитров
- Перец черный - по вкусу
Грудку нарезать на небольшие кусочки, добавить йогурт, кетчуп, перец, соевый соус.
Перемешать и на 15-20 минут оставить мариноваться. Нарезать на небольшие кусочки лук и болгарский перец.
Насадить на деревянные шпажки все по очереди (заранее положить их в миску с водой, чтобы они не пригорали). Пожарить на углях.
Источник: группа во «ВКонтакте» «Шеф-повар Василий Емельяненко».