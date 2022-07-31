Сочный на 100% Как сделать незабываемый шашлык из куриной грудки, раскрыл Емельяненко

Шеф-повар Василий Емельяненко знает толк в мясе.
Шашлык

Шашлык. Фото: vk.com/chefvasiliyemelyanenko

Телеповар Василий Емельяненко на своей странице во «ВКонтакте» раскрыл секрет сочного шашлыка из куриной грудки.

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«Шашлык получается сочным, аппетитным и очень вкусным. Куриная грудка на углях готовится очень просто, из доступных ингредиентов и не требует длительного маринования», - сказал телеповар.

Ингредиенты:

  • Куриная грудка - 2 штуки
  • Лук - 1 головка
  • Перец болгарский - 2 штуки
  • Греческий йогурт- 120 миллилитров
  • Кетчуп - 120 граммов
  • Соевый соус - 120 миллилитров
  • Перец черный - по вкусу

Грудку нарезать на небольшие кусочки, добавить йогурт, кетчуп, перец, соевый соус.

Перемешать и на 15-20 минут оставить мариноваться. Нарезать на небольшие кусочки лук и болгарский перец.

Насадить на деревянные шпажки все по очереди (заранее положить их в миску с водой, чтобы они не пригорали). Пожарить на углях.

Источник: группа во «ВКонтакте» «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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