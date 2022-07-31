Сочный на 100% Как сделать незабываемый шашлык из куриной грудки, раскрыл Емельяненко

Грудку нарезать на небольшие кусочки, добавить йогурт, кетчуп, перец, соевый соус.

Перемешать и на 15-20 минут оставить мариноваться. Нарезать на небольшие кусочки лук и болгарский перец.

Насадить на деревянные шпажки все по очереди (заранее положить их в миску с водой, чтобы они не пригорали). Пожарить на углях.

Источник: группа во «ВКонтакте» «Шеф-повар Василий Емельяненко».