Сочный и простой в приготовлении! Рецептом сливово-яблочного пирога на слоеном тесте поделился Белькович

Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich поделился рецептом вкусного и простого перевернутого пирога с яблоками и сливами на слоеном тесте.
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Ингредиенты на 8 порций:
- Слива — 350 граммов,
- Яблоко — 450 граммов,
- Сахар — 130 граммов,
- Масло сливочное — 80 граммов,
- Лимонный сок — 1/2 лимона,
- Мука — 50 граммов,
- Тесто дрожжевое — 250 граммов,
- Мороженое — 400 граммов.
Яблоки очистить от кожуры и нарезать дольками. Сливу нарезать пополам и удалить косточки.
На сковороду насыпать сахар и карамелизировать его. Добавить сливочное масло и растопить его с сахаром.
Далее уложить на сковороду фрукты, сбрызнуть лимонным соком. Выключить плиту и раскатать тесто.
Раскатанным тестом укрыть фрукты и подвернуть края. Протыкать пирог по центру.
Поставить запекаться в духовку на 180 градусов на 30 минут. Подавать с мороженым.