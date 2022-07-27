Сочный и простой в приготовлении! Рецептом сливово-яблочного пирога на слоеном тесте поделился Белькович

Яблоки очистить от кожуры и нарезать дольками. Сливу нарезать пополам и удалить косточки.

На сковороду насыпать сахар и карамелизировать его. Добавить сливочное масло и растопить его с сахаром.

Далее уложить на сковороду фрукты, сбрызнуть лимонным соком. Выключить плиту и раскатать тесто.

Раскатанным тестом укрыть фрукты и подвернуть края. Протыкать пирог по центру.

Поставить запекаться в духовку на 180 градусов на 30 минут. Подавать с мороженым.