Сочный и простой в приготовлении! Рецептом сливово-яблочного пирога на слоеном тесте поделился Белькович

Выпечку телеповар посоветовал подавать с мороженым.
Саша Белькович.

Саша Белькович. Стоп-кадр: YouTube-канал Sasha Belkovich

Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich поделился рецептом вкусного и простого перевернутого пирога с яблоками и сливами на слоеном тесте.

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Ингредиенты на 8 порций:

  • Слива — 350 граммов,
  • Яблоко — 450 граммов,
  • Сахар — 130 граммов,
  • Масло сливочное — 80 граммов,
  • Лимонный сок — 1/2 лимона,
  • Мука — 50 граммов,
  • Тесто дрожжевое — 250 граммов,
  • Мороженое — 400 граммов.

Яблоки очистить от кожуры и нарезать дольками. Сливу нарезать пополам и удалить косточки.

На сковороду насыпать сахар и карамелизировать его. Добавить сливочное масло и растопить его с сахаром.

Далее уложить на сковороду фрукты, сбрызнуть лимонным соком. Выключить плиту и раскатать тесто.

Раскатанным тестом укрыть фрукты и подвернуть края. Протыкать пирог по центру.

Поставить запекаться в духовку на 180 градусов на 30 минут. Подавать с мороженым.

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