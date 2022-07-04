Сочные куриные грудки с грибами от Бельковича

Ингредиенты:

Куриное филе грудки 400 г

Шампиньоны 100 г

Сливки 22 % 100 мл

Чеснок 3 зубчика

Сыр плавленый сливочный 100 г

Петрушка 1 веточка

Растительное масло 35 мл

Соль

Перец

Для подачи:

Свежие овощи (огурец и помидор)

Итого: 4 порции = 312 р., 1 порция = 78 р.

Приготовление:

Два больших куриных филе разрезать на две части, чтобы филе стало тоньше и равномерно приготовилось.

На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить курицу с одной стороны до коллера, перевернуть, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить филе с другой стороны.