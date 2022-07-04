Сочные куриные грудки с грибами от Бельковича

Ингредиенты:
- Куриное филе грудки 400 г
- Шампиньоны 100 г
- Сливки 22 % 100 мл
- Чеснок 3 зубчика
- Сыр плавленый сливочный 100 г
- Петрушка 1 веточка
- Растительное масло 35 мл
- Соль
- Перец
Для подачи:
- Свежие овощи (огурец и помидор)
- Итого: 4 порции = 312 р., 1 порция = 78 р.
Приготовление:
Два больших куриных филе разрезать на две части, чтобы филе стало тоньше и равномерно приготовилось.
На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить курицу с одной стороны до коллера, перевернуть, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить филе с другой стороны.
Фото: СТС
На вторую сковороду налить 15 мл растительного масла, отправить на сковороду тонкие слайсы чеснока и обжарить слегка.
Фото: СТС
В чесночное масло отправить слайсы шампиньонов и обжарить до золотистого цвета.
Добавить к грибам сливки и плавленый сыр, перемешать. Отправить в сливки обжаренные филе, накрыть крышкой и томить на медленном огне около 5 минут. пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
Фото: СТС
Сервировка
Куриные грудки, нарезанные слайсами, подавать на порционных тарелках, полить соусом с грибами, украсить листиками петрушки и подавать со свежими овощами.