Сочные куриные грудки с грибами от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 312 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Куриное филе грудки 400 г
  • Шампиньоны 100 г
  • Сливки 22 % 100 мл
  • Чеснок 3 зубчика
  • Сыр плавленый сливочный 100 г
  • Петрушка 1 веточка
  • Растительное масло 35 мл
  • Соль
  • Перец

Для подачи:

  • Свежие овощи (огурец и помидор)
  • Итого: 4 порции = 312 р., 1 порция = 78 р.

Приготовление:

Два больших куриных филе разрезать на две части, чтобы филе стало тоньше и равномерно приготовилось.

На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить курицу с одной стороны до коллера, перевернуть, посолить и поперчить по вкусу. Обжарить филе с другой стороны.

Фото: СТС

На вторую сковороду налить 15 мл растительного масла, отправить на сковороду тонкие слайсы чеснока и обжарить слегка.

Фото: СТС

В чесночное масло отправить слайсы шампиньонов и обжарить до золотистого цвета.

Добавить к грибам сливки и плавленый сыр, перемешать. Отправить в сливки обжаренные филе, накрыть крышкой и томить на медленном огне около 5 минут. пишет Telegram-канал «Звездная пыль».

Фото: СТС

Сервировка

Куриные грудки, нарезанные слайсами, подавать на порционных тарелках, полить соусом с грибами, украсить листиками петрушки и подавать со свежими овощами.

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