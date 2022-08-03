Сочная скумбрия по Антоновой: горчицу смешать с майонезом, замариновать и в духовку

Скумбрию выпотрошить, отделить голову и хвост, промыть. Нарезать на небольшие кусочки.

Смешать горчицу с майонезом и соевым соусом.

Лук нарезать тонкими полукольцами.

Замариновать куски скумбрии и лук в соусе, оставить на полчаса.

Запекать в духовке до готовности, но не более 30 минут.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова»