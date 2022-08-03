Сочная скумбрия по Антоновой: горчицу смешать с майонезом, замариновать и в духовку

Актриса Наталия Антонова в своем телеграме рассказала, как она любит готовить скумбрию.
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«Добавлять масло в блюдо не нужно, скумбрия получается сочной и почти диетической», — сказала звезда.
Ингредиенты: скумбрия — 1–2 шт., майонез — 2 ст. л., лук — 1 шт., горчица — 2 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., специи.
Скумбрию выпотрошить, отделить голову и хвост, промыть. Нарезать на небольшие кусочки.
Смешать горчицу с майонезом и соевым соусом.
Лук нарезать тонкими полукольцами.
Замариновать куски скумбрии и лук в соусе, оставить на полчаса.
Запекать в духовке до готовности, но не более 30 минут.