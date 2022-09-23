Со сметанкой - объедение: как приготовить брауни с плавленым сыром по Бельковичу

Понадобится форма для выпекания 22 см.

Взбиваем миксером мягкое сливочное масло (100 г), плавленый сыр и сахар. Поочередно добавляем яйца в сливочно-сырную массу.

Смешиваем муку, какао, корицу, разрыхлитель и соль. Кладем шоколадную муку к сливочно-сырной массе и взбиваем миксером до однородной массы.

Дно формы для выпекания выстилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом (10 г). Выкладываем тесто в форму и равномерно распределяем.

Ставим брауни в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».