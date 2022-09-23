Со сметанкой - объедение: как приготовить брауни с плавленым сыром по Бельковичу

К выпечке Саша Белькович посоветовал подавать бруснику.
Пирог.

Пирог. Фото: Global Look Press

Телеповар Саша Белькович поделился в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» интересным способом приготовления нежного и очень аппетитного брауни. Подавать его кулинар рекомендовал со сметаной и брусникой.

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Ингредиенты:

  • Плавленый сыр 100 г 
  • Сливочное масло 110 г 
  • Какао 80 г 
  • Сахар 300 г 
  • Яйца 4 шт. 
  • Мука 120 г 
  • Разрыхлитель 4 г 
  • Корица молотая ½ ч. ложки 
  • Соль по вкусу 
  • Брусника 80 г 
  • Сметана 15% 160 г 

Понадобится форма для выпекания 22 см.

Взбиваем миксером мягкое сливочное масло (100 г), плавленый сыр и сахар. Поочередно добавляем яйца в сливочно-сырную массу.

Смешиваем муку, какао, корицу, разрыхлитель и соль. Кладем шоколадную муку к сливочно-сырной массе и взбиваем миксером до однородной массы.

Дно формы для выпекания выстилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом (10 г). Выкладываем тесто в форму и равномерно распределяем.

Ставим брауни в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».

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