Со сметанкой - объедение: как приготовить брауни с плавленым сыром по Бельковичу

Телеповар Саша Белькович поделился в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» интересным способом приготовления нежного и очень аппетитного брауни. Подавать его кулинар рекомендовал со сметаной и брусникой.
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Ингредиенты:
- Плавленый сыр 100 г
- Сливочное масло 110 г
- Какао 80 г
- Сахар 300 г
- Яйца 4 шт.
- Мука 120 г
- Разрыхлитель 4 г
- Корица молотая ½ ч. ложки
- Соль по вкусу
- Брусника 80 г
- Сметана 15% 160 г
Понадобится форма для выпекания 22 см.
Взбиваем миксером мягкое сливочное масло (100 г), плавленый сыр и сахар. Поочередно добавляем яйца в сливочно-сырную массу.
Смешиваем муку, какао, корицу, разрыхлитель и соль. Кладем шоколадную муку к сливочно-сырной массе и взбиваем миксером до однородной массы.
Дно формы для выпекания выстилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом (10 г). Выкладываем тесто в форму и равномерно распределяем.
Ставим брауни в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».