Слой тонкого теста, заварной крем и ягоды с желе! Как испечь такой аппетитный пирог, рассказала Антонова

Актриса Наталия Антонова — отличная кулинарка, в своем Telegram-канале «Наталия Антонова» она рассказала, как приготовить аппетитный ягодный пирог с желейной заливкой и заварным кремом. Тесто у него — песочное.

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Ингредиенты на тесто: мука — 150 г, сахар — 50 г, соль — ¼ ч. л., яйцо — 1шт., сливочное масло — 90 г.

Ингредиенты на крем: молоко — 250 г, сахар — 60 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 40 г, кукурузный крахмал — 25 г.

Ингредиенты на ягодную начинку: фрукты — 300 г, желатин — 8 г, вода — 35 г, сахар — 60 г.

Взбиваем миксером сливочное масло с сахаром, добавляем соль, яйцо, опять взбиваем. Высыпаем в состав муку, быстро формируем тесто, убираем под пленку в морозилку на 7 минут.

Далее приготовим заварной крем. Смешиваем молоко, яйца, сахар, крахмал в кастрюле. Ставим на небольшой огонь и варим, постоянно помешивая, до тех пор, пока не начнет загустевать.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Раскатываем тесто, присыпая мукой, застилаем форму пергаментом, формируем корзинку с бортиками, проходимся по дну корзинки вилкой. Выпекаем в форме (21 см) 25 минут.

Немного остужаем, выкладываем заварной крем.

Для ягодной начинки разводим желатин в воде, отдельно ягоды смешиваем с сахаром (60 г), доводим в кастрюле до кипения, выключаем и сразу выливаем набухший желатин, тщательно перемешиваем с ягодами.

Ягоды без жидкости выкладываем на заварной крем и заливаем пирог оставшейся желатиновой жидкостью, убираем в холодильник на ночь.

Источник:Telegram-канал «Наталия Антонова»/ t.me/antonova_official