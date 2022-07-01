Шашлык по-европейски: этот благородный вкус мяса с ароматом розмарина понравится многим

Известный кулинар и телеведщий Илья Лазерсон в своем Telegram-канале раскрыл секрет вкусного шашлыка на основе майонеза.

Мало кто догадается, что этот соус вообще есть в составе! Зато майонез, заверяет шеф, сделает мясо сочнее и мягче благодаря маслу в своем составе, которое послужит проводником для специй.

Итак, для приготовления вкусного шашлыка по-европейски нужно взять розмарин, сухой чеснок, черный перец, цедру цитрусовых и смешать с майонезом.

Распределить по кусочкам мяса (любого), оставить мариноваться. Пожарить на мангале.

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