Секрет в том, чтобы смешать кефир с айраном: как приготовить окрошку-наслаждение по Антоновой

Рецептом окрошки, которая неизменно вызывает наслаждение и которая никогда не надоедает, поделилась актриса Светлана Антонова в своем Telegram-канале «Светлана Антонова».

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Главный секретик ее вкуса — это соединение кефира и айрана. Такая основа делает летний супчик неповторимым и запоминающимся. А остальные ингредиенты — классические.

Итак, нужно соединить кефир с айраном, положить в состав нарезанные колбасу докторскую, редиску, огурец, вареное яйцо, картошку вареную, много укропа и зеленого лука.

Посолить и поперчить. Добавить хрен столовый из расчета: 1 столовая ложка на тарелку.

Источник: Telegram-канал «Светлана Антонова»/ t.me/sveta_antonova_official.

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