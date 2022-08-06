Самые вкусные рецепты блюд из помидоров

Аджапсандали
Вкуснейшая грузинская закуска.
НАДО (на 4 порции): 2 баклажана · 4 болгарских перца (в идеале разных цветов) · 4 средних томата · 2 луковицы · пучок кинзы · 4 зубчика чеснока · 1 перец чили · соль · перец · 1 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка хмели-сунели · 180 мл растительного масла · соль.
ГОТОВИМ:
1. Баклажаны моем и режем вдоль полосками 1 см толщиной. Присаливаем и ставим в сторонку на 15 минут, чтобы вышла горечь.
2. Лук режем полукольцами. Болгарский перец - длинной соломкой.
3. Баклажаны промываем водой, несильно отжимаем и промокаем полотенцем.
4. На сковороде разогреваем масло и румяним баклажаны до золотистого цвета с каждой стороны. Выкладываем в дуршлаг, чтобы стекало лишнее масло.
5. Чеснок режем пластинками.
6. В сковороде жарим лук до золотистости. Добавляем болгарский перец и тушим на среднем огне 5 минут.
7. Томаты обдаем кипятком, снимаем шкурку и очень мелко режем (можно пробить блендером).
8. В сковороду с луком и перцем добавляем хмели-сунели, кориандр, томаты, нарезанную кинзу, нарезанный чили и пластинки чеснока. Тушим пару минут.
9. Собираем аджапсандали. В форму кладем слой баклажанов, затем слой содержимого сковороды и так далее. Даем настояться 30 минут и подаем.
Рататуй
Фото: Shutterstock
Истинно летнее французское блюдо из овощей.
НАДО (на 8 порций): 2 баклажана · 2 кабачка · 6 - 7 помидоров · 2 луковицы · 4 сладких перца · 3 зубчика чеснока · 100 мл оливкового масла · 1 ч. ложка молотой паприки · сухая смесь прованских трав · соль · перец · небольшой пучок петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем, жарим на 2 ст. ложках оливкового масла до матовости.
2. Три помидора ошпариваем кипятком, снимаем кожицу, режем кубиками.
3. Сладкий перец режем кубиками. Отправляем перец и помидоры к луку, солим и тушим 10 минут.
4. Измельчаем содержимое в пюре блендером и полученный соус выкладываем на дно формы для запекания.
5. Чистые кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры режем кружочками. Выкладываем на соус «на ребро», чередуя овощи. Солим-перчим.
6. В оливковое масло давим чеснок, добавляем паприку и прованские травы. Перемешиваем и этой смесью смазываем овощи.
7. Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку на 30 минут при 180 °С. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 20 минут.
8. Готовый рататуй посыпаем измельченной петрушкой.
Пирог из кабачков
Фото: Shutterstock
Такой пирог можно подать на ужин в качестве гарнира.
НАДО (на 6 порций): 30 г сливочного масла · 100 мл молока · 3 яйца, 150 г муки (полный стакан 250 мл) · 5 г разрыхлителя · 800 г кабачков · 100 г сыра · 3 зубчика чеснока · немного петрушки · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Масло растапливаем в микроволновке, муку просеиваем с разрыхлителем.
2. Соединяем яйца, масло и молоко, солим и взбиваем до однородности.
3. Всыпаем муку с разрыхлителем, взбиваем.
4. Натираем на мелкой терке сыр, чеснок пропускаем через пресс, петрушку измельчаем ножом. Добавляем все в тесто.
5. Чистые кабачки режем тонкими кружочками. Отправляем их в тесто и перемешиваем.
6. Форму для запекания застилаем пергаментом, выкладываем кабачки в тесте.
7. Запекаем 45 - 50 минут при 180 °С. Даем остыть и подаем.