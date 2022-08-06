Самые вкусные рецепты блюд из помидоров

Аджапсандали

Вкуснейшая грузинская закуска.

НАДО (на 4 порции): 2 баклажана · 4 болгарских перца (в идеале разных цветов) · 4 средних томата · 2 луковицы · пучок кинзы · 4 зубчика чеснока · 1 перец чили · соль · перец · 1 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка хмели-сунели · 180 мл растительного масла · соль.

ГОТОВИМ:

1. Баклажаны моем и режем вдоль полосками 1 см толщиной. Присаливаем и ставим в сторонку на 15 минут, чтобы вышла горечь.

2. Лук режем полукольцами. Болгарский перец - длинной соломкой.

3. Баклажаны промываем водой, несильно отжимаем и промокаем полотенцем.

4. На сковороде разогреваем масло и румяним баклажаны до золотистого цвета с каждой стороны. Выкладываем в дуршлаг, чтобы стекало лишнее масло.

5. Чеснок режем пластинками.

6. В сковороде жарим лук до золотистости. Добавляем болгарский перец и тушим на среднем огне 5 минут.

7. Томаты обдаем кипятком, снимаем шкурку и очень мелко режем (можно пробить блендером).

8. В сковороду с луком и перцем добавляем хмели-сунели, кориандр, томаты, нарезанную кинзу, нарезанный чили и пластинки чеснока. Тушим пару минут.

9. Собираем аджапсандали. В форму кладем слой баклажанов, затем слой содержимого сковороды и так далее. Даем настояться 30 минут и подаем.

Рататуй