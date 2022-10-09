Салат с курицей, грейпфрутом и арахисом за шесть минут

У Александра Бельковича ушло на три порции 421 рубль.
Салат с курицей, грейпфрутом и арахисом. Фото: СТС

Салат с курицей, грейпфрутом и арахисом. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Куриная грудка 300 г (90 р.)
  • Салатный микс 200 г (237 р.)
  • Грейпфрут 1 шт. (45 р.)
  • Арахис соленый жареный 20 г (12 р.)
  • Соевый соус 30 мл (9 р.)
  • Горчица дижонская 1 ст. ложка (5 р.)
  • Мед 1 ч. ложка (2 р.)
  • Чили хлопья 1 ч. ложка (8 р.)
  • Масло оливковое 20 мл (11 р.)
  • Масло растительное 15 мл (2 р.)
  • Соль

Итого: 3 порции = 421 р., 1 порция = 140 р.

Приготовление:

Куриную грудку нарезать небольшими слайсами и обжарить на растительном масле.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Фото: СТС

Приправить курицу хлопьями чили и посолить.

Очистить грейпфрут: из половины грейпфрута вырезать дольки, удалив пленочку.

Сделать заправку: из второй половины грейпфрута выдавить сок, добавить соевый соус, горчицу, мед и оливковое масло.

Фото: СТС

Влить в листья салата заправку и перемешать.

Сверху салата выложить грейпфрут, курицу и посыпать блюдо арахисом.

Приятного аппетита!

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  