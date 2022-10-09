Салат с курицей, грейпфрутом и арахисом за шесть минут

Ингредиенты:
- Куриная грудка 300 г (90 р.)
- Салатный микс 200 г (237 р.)
- Грейпфрут 1 шт. (45 р.)
- Арахис соленый жареный 20 г (12 р.)
- Соевый соус 30 мл (9 р.)
- Горчица дижонская 1 ст. ложка (5 р.)
- Мед 1 ч. ложка (2 р.)
- Чили хлопья 1 ч. ложка (8 р.)
- Масло оливковое 20 мл (11 р.)
- Масло растительное 15 мл (2 р.)
- Соль
Итого: 3 порции = 421 р., 1 порция = 140 р.
Приготовление:
Куриную грудку нарезать небольшими слайсами и обжарить на растительном масле.
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Фото: СТС
Приправить курицу хлопьями чили и посолить.
Очистить грейпфрут: из половины грейпфрута вырезать дольки, удалив пленочку.
Сделать заправку: из второй половины грейпфрута выдавить сок, добавить соевый соус, горчицу, мед и оливковое масло.
Фото: СТС
Влить в листья салата заправку и перемешать.
Сверху салата выложить грейпфрут, курицу и посыпать блюдо арахисом.
Приятного аппетита!