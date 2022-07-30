Салат нисуаз с тунцом в консерве: как сделать его особенно вкусным, рассказал Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он готовит салат нисуаз и раскрыл некоторые фишки, которые делают его особенно впечатляющим.

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«Готовится блюдо очень просто и вы с лёгкостью сможете его повторить», - прокомментировал шеф.

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