Салат нисуаз с тунцом в консерве: как сделать его особенно вкусным, рассказал Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он готовит салат нисуаз и раскрыл некоторые фишки, которые делают его особенно впечатляющим.
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«Готовится блюдо очень просто и вы с лёгкостью сможете его повторить», - прокомментировал шеф.
Ингредиенты:
- Картофель вареный мини - 5-6 штук
- Огурец - 1 штука
- Помидоры - 2 штуки
- Лук шалот - 1 штуки
- Яйца вареные - 2 штуки
- Чеснок - 1 зубчик
- Майонез - 1 чайная ложка
- Тунец консервированный - 1 банка
- Лимон - небольшой кусочек
- Листья салата
- Перец - по вкусу
- Оливки
- Подкопченные маринованные мидии
- Маринованный перец халапеньо - по вкусу
Картошку разрезать на 4 части, обжарить на сливочном масле. Для аромата добавить в сковороду половинку зубчика чеснока. Далее обжечь газовой горелкой.
Огурец очистить, нарубить на небольшие кусочки. Помидоры – тоже. Полукольцами нарезать лук, на 4 части разрезать яйца.
В майонез добавить немного лимонной цедры и натертый чеснок. Налить чуть-чуть масла из банки с консервированным тунцом, капнуть лимонного сока. Положить немного халапеньо, черный перец, размешать.
На тарелке разложить листья салата, огурцы, томаты, оливки, обжаренный картофель, лук, яйца, тунец, несколько подкопченных мидий.
Украсить кинзой, полить заправкой.