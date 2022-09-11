С тыквенными семечками – нереально вкусно! Готовим аппетитный салат из красной капусты по Бельковичу

На заправку шеф использует смесь майонеза и йогурта.
Красная капуста.

Красная капуста. Фото: Global Look Press

Розовый салат коул слоу предложил приготовить своим подписчикам телеповар Саша Белькович.

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Ингредиенты:

капуста красная – 500 граммов

морковь – 200 граммов

йогурт – 80 граммов

майонез – 80 граммов

апельсин – 1 штука

мед – 2 столовые ложки

лимон - ½ фрукта

тыквенные семечки – 30 граммов

соль по вкусу

Мелко нарезать капусту, посолить, рукой отжать до сока. Натереть туда же морковь и перемешать.

Нарезать сегменты у апельсина (удалить пленки между мякотью). Добавить в салат йогурт и майонез 50 на 50. Положить также мед, выжать лимонный сок и перемешать.

В самом конце положить апельсины, посыпать семечками.

Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich.

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