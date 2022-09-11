С тыквенными семечками – нереально вкусно! Готовим аппетитный салат из красной капусты по Бельковичу

Мелко нарезать капусту, посолить, рукой отжать до сока. Натереть туда же морковь и перемешать.

Нарезать сегменты у апельсина (удалить пленки между мякотью). Добавить в салат йогурт и майонез 50 на 50. Положить также мед, выжать лимонный сок и перемешать.

В самом конце положить апельсины, посыпать семечками.

Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich.