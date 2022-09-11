С тыквенными семечками – нереально вкусно! Готовим аппетитный салат из красной капусты по Бельковичу

Розовый салат коул слоу предложил приготовить своим подписчикам телеповар Саша Белькович.
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Ингредиенты:
капуста красная – 500 граммов
морковь – 200 граммов
йогурт – 80 граммов
майонез – 80 граммов
апельсин – 1 штука
мед – 2 столовые ложки
лимон - ½ фрукта
тыквенные семечки – 30 граммов
соль по вкусу
Мелко нарезать капусту, посолить, рукой отжать до сока. Натереть туда же морковь и перемешать.
Нарезать сегменты у апельсина (удалить пленки между мякотью). Добавить в салат йогурт и майонез 50 на 50. Положить также мед, выжать лимонный сок и перемешать.
В самом конце положить апельсины, посыпать семечками.
Источник: YouTube-канал Sasha Belkovich.