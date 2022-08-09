С помидорами: необычный рецепт макарон по-флотски от Бельковича

Ингредиенты:

Домашний фарш 400 г

Спагетти 250 г

Томаты в с/с очищенные 6 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Паприка молотая 2 г

Сушеный чеснок 2 г

Растительное масло 20 мл

Соль

Вода

Для подачи:

Сыр полутвердый 40 г

Итого: 3 порции = 287 р., 1 порция = 96 р.

Приготовление:

Лук очистить и нарезать мелким кубиком.

На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить лук.

К обжаренном луку отправить фарш и обжарить, пока не уйдет лишняя влага.

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