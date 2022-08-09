С помидорами: необычный рецепт макарон по-флотски от Бельковича

У главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло на три порции 287 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Домашний фарш 400 г
  • Спагетти 250 г
  • Томаты в с/с очищенные 6 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Паприка молотая 2 г
  • Сушеный чеснок 2 г
  • Растительное масло 20 мл
  • Соль
  • Вода

Для подачи:

  • Сыр полутвердый 40 г

Итого: 3 порции = 287 р., 1 порция = 96 р.

Приготовление:

Лук очистить и нарезать мелким кубиком.

На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить лук.

К обжаренном луку отправить фарш и обжарить, пока не уйдет лишняя влага.

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Фото: СТС

К фаршу отправить томаты в собственном соку с небольшим количеством сока, размять лопаткой и перемешать.

Добавить к фаршу специи: паприку, сушеный чеснок и соль по вкусу, перемешать.

Фото: СТС

Выложить на фарш спагетти и влить 100 мл воды, наблюдая за консистенцией. Разложить спагетти по всей поверхности фарша, накрыть крышкой и готовить 8 минут на среднем нагреве. Перемешать макароны и готовить еще 3 минуты.

Приятного аппетита!

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