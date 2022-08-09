С помидорами: необычный рецепт макарон по-флотски от Бельковича

Ингредиенты:
- Домашний фарш 400 г
- Спагетти 250 г
- Томаты в с/с очищенные 6 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Паприка молотая 2 г
- Сушеный чеснок 2 г
- Растительное масло 20 мл
- Соль
- Вода
Для подачи:
- Сыр полутвердый 40 г
Итого: 3 порции = 287 р., 1 порция = 96 р.
Приготовление:
Лук очистить и нарезать мелким кубиком.
На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить лук.
К обжаренном луку отправить фарш и обжарить, пока не уйдет лишняя влага.
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Фото: СТС
К фаршу отправить томаты в собственном соку с небольшим количеством сока, размять лопаткой и перемешать.
Добавить к фаршу специи: паприку, сушеный чеснок и соль по вкусу, перемешать.
Фото: СТС
Выложить на фарш спагетти и влить 100 мл воды, наблюдая за консистенцией. Разложить спагетти по всей поверхности фарша, накрыть крышкой и готовить 8 минут на среднем нагреве. Перемешать макароны и готовить еще 3 минуты.
Приятного аппетита!