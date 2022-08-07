С ореховым вкусом: варим аппетитную пшенку по рецепту Антоновой

Как приготовить пшенку без привкуса горечи и аппетитной, рассказала актриса Наталия Антонова.

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Пшенную крупу промываем несколько раз в прохладной воде, пока вода не станет прозрачной. В это время ставим кипятиться воду в чайнике. Дважды заливаем крупу кипятком на 1-2 минуты.

Либо используем другой вариант: крупу заливаем кипятком и ставим на огонь. Провариваем 2-3 минуты и сливаем воду.

Оба способа успешно убирают горечь. Каша в итоге получается намного вкуснее.

Далее на 1 стакан крупы берем 4,5 стакана молока, можно 5 стаканов. Соль, сахар, сливочное масло – кладем по вкусу. Варим 25-30 минут.