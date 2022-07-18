С натертой и обжаренной картошкой вкуснее: Белькович поделился секретом вкусного щавелевого супчика

Известный телеповар Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сварить вкусный щавелевый суп.
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Ингредиенты на 10 порций:
- Щавель свежий - 300 граммов
- Лимон 1 штука
- Сахар 1 столовая ложка
- Петрушка 100 граммов
- Яйцо 5 штук
- Сметана 250 граммов
- Картофель 400 граммов
- Чеснок 2 зубчика
- Масло сливочное 40 граммов
- Лук репчатый 120 граммов
- Бедро куриное 300 граммов
- Вода 2,5 литра
Отварить куриные бедра примерно 10 минут. Отварить яйца. Нарезать лук тонкой соломкой и обжарить на сливочном масле.
Картошку натереть на крупной терке и обжарить на сковородке после лука. Обжаренные лук и картофель добавить в суп и варить на медленном огне минут 5.
Петрушку (листья и веточки), щавель (только веточки), два половника бульона, чеснок положить в блендер и тщательно перебить до зеленого цвета.
Можно добавить еще бульон. Курицу достать из супа, нарезать, бросить обратно. Нарезать оставшийся щавель и добавить в суп.
Подсолить, добавить сок лимона и сахар. Влить зеленый соус из щавеля и петрушки и перемешать.
Яйцо нарезать пополам, подать с супом. Заправить сметаной.