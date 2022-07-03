Румяная и нежная! Как вкусно пожарить цветную капусту с куркумой на ложке масла

Актриса Светлана Антонова поделилась в своем Telegram-канале рецептом жареной цветной капусты с куркумой. У нее красивый золотистый оттенок, который вызывает аппетит, а еще яркий аромат, мимо которого сложно пройти равнодушным.

Ингредиенты: 1 головка цветной капусты, 1 столовая ложка оливкового масла (или кокосового масла), 4 зубчика чеснока, 1 столовая ложка куркумы, щепотка тмина, соль и перец по вкусу.

Разогреть духовку. Нарезать головку цветной капусты на соцветия. Поместить цветную капусту в форму для выпечки. Добавить оливковое масло, куркуму, тмин, чеснок, соль, смешать.

Накрыть кулинарную форму фольгой, чтобы капуста не была сухая. Запекать около 35-40 минут. Затем снять фольгу и готовить еще 10 мин!

Источник: Telegram-канал «Светлана Антонова».