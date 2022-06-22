Режет, взбивает и протирает: как Наталия Антонова готовит свой фирменный кукурузный суп-пюре с креветками

Актриса Наталия Антонова обожает готовить. В своем телеграм-канале она часто делится с подписчиками рецептами блюд, которыми потчует близких.

На этот раз Наталия Антонова рассказала, как готовит кукурузный суп-пюре с креветками.

Ингредиенты: Кукуруза консервированная — 2 банки (700 г, водичку не сливать — это наш бульон). Репчатый лук — 2 шт., морковь — 2 шт., сливочное масло — 40 г, оливковое масло — 40 мл, мука пшеничная — 2 ст. ложки, сливки 10% — 1 литр, креветки или крабовое мясо — 200 г, соль, перец — по вкусу, куркума на кончике чайной ложки, капелька соевого соуса.

Готовим: Режем морковь маленькими кубиками и мелко — репчатый лук. Пассеруем в растительном масле 15 минут, постоянно помешивая. Отправляем морковь с луком в глубокую кастрюлю, в которой и будет вариться наш суп. Добавляем в кастрюлю к овощам кукурузу с водой, в которой она была в банке, и доводим до кипения, ставим на маленький огонь, тушим 20 минут.

Взбиваем блендером смесь овощей и кукурузы, не выключая газ (на маленьком огне), выливая ровно половину сливок в кастрюлю, аккуратно проходим блендером до состояния каши. Теперь протираем весь наш суп через сито, осталась кашица, и мы добавляем вторую половину сливок, протирая кашицу до конца. Суп почти готов, теперь нужно растопить в маленькой кастрюле сливочное масло, добавить муку, постоянно перемешивая, при этом кастрюля на маленьком огне.

Мешаем минуты две, получилась смесь. Влить в кастрюльку со смесью 3 половника протертого супа и перемешать. Ставим большую кастрюлю с протертым супом на маленький огонь, постоянно помешивая. Полученную, уже менее густую смесь из сливочного масла, муки и супа выливаем в кастрюлю с протертым супом, тщательно мешаем весь суп, подогреваем его. Добавляем на кончике чайной ложки куркуму для красоты супа и можно разливать по тарелкам, украсив супчик отварными очищенными креветками, по желанию, капнув в суп соевый соус для вкуса. Приятного аппетита!