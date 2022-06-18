Рецепты оригинальных блюд из клубники

Очень летний десерт, который хорошо готовить из смеси первых попавшихся под руку ягод и фруктов. Но до плодового изобилия еще далеко, зато клубника в самом разгаре. И крамбл в «монозвучании» тоже очень хорош.

НАДО: (на 3 порции): 4 ст. ложки овсяных хлопьев · 2 ст. ложки сахара · 2 ст. ложки мягкого сливочного масла · 400 г клубники · горсть любых орехов.

ГОТОВИМ:

1.Смешиваем овсяные хлопья, сахар, сливочное масло и растираем пальцами в крошку. Если нет овсяных хлопьев, подойдет и обычная мука.

2. Орехи давим скалкой или измельчаем любым другим способом.

3. Клубнику моем, удаляем чашелистики, режем на половинки.

4. Одну большую форму или три порционных маленьких смазываем маслом и выкладываем на дно клубнику.

5. Сверху посыпаем сливочно-овсяной крошкой и орехами.

6. Запекаем 15 минут или чуть больше при 190 °С до золотистой корочки.

7. Подаем просто так или с шариком мороженого.

Мильфей