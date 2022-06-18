Рецепты оригинальных блюд из клубники

Крамбл
Крамбл. Фото: Shutterstock
Очень летний десерт, который хорошо готовить из смеси первых попавшихся под руку ягод и фруктов. Но до плодового изобилия еще далеко, зато клубника в самом разгаре. И крамбл в «монозвучании» тоже очень хорош.
НАДО: (на 3 порции): 4 ст. ложки овсяных хлопьев · 2 ст. ложки сахара · 2 ст. ложки мягкого сливочного масла · 400 г клубники · горсть любых орехов.
ГОТОВИМ:
1.Смешиваем овсяные хлопья, сахар, сливочное масло и растираем пальцами в крошку. Если нет овсяных хлопьев, подойдет и обычная мука.
2. Орехи давим скалкой или измельчаем любым другим способом.
3. Клубнику моем, удаляем чашелистики, режем на половинки.
4. Одну большую форму или три порционных маленьких смазываем маслом и выкладываем на дно клубнику.
5. Сверху посыпаем сливочно-овсяной крошкой и орехами.
6. Запекаем 15 минут или чуть больше при 190 °С до золотистой корочки.
7. Подаем просто так или с шариком мороженого.
Мильфей
Мильфей. Фото: Shutterstock
Классический французский десерт - хрустящее слоеное тесто, крем и сочные ягоды.
НАДО: (на 3 порции): 400 г слоеного бездрожжевого теста · 20 г сливочного масла · 1 ст. ложка сахарной пудры · 150 г клубники. Крем: 400 мл молока · 25 г ванильного сахара · 180 г сахара · 4 яйца · 40 г крахмала · 30 г сливочного масла. Для украшения: веточка мяты.
ГОТОВИМ:
1. Готовое тесто размораживаем по инструкции на упаковке и довольно тонко раскатываем между двумя слоями пекарской бумаги.
2. Смазываем размягченным сливочным маслом, посыпаем сахарной пудрой. Накрываем пекарской бумагой, ставим сверху груз (например, другой противень), чтобы тесто не поднималось, а оставалось тонким, и отправляем в духовку на 7 - 10 минут при температуре 180 °С до золотистой корочки.
3. Делаем крем: половину молока доводим до кипения, добавляем ванильный сахар, размешиваем и даем остыть.
4. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем крахмал (разбиваем комочки) и оставшееся некипяченое молоко. Эту смесь соединяем с кипяченым молоком с ванильным сахаром и увариваем на среднем огне, постоянно помешивая силиконовой лопаткой. Важно не давать крему пригореть. Когда крем начнет не стекать с лопатки, а падать ошметками, он готов. Снимаем с огня и остужаем.
5. Остывший корж режем острым ножом на девять по возможности одинаковых частей.
6. Остывший крем отсаживаем в произвольном виде при помощи кондитерского мешка на пластинку теста и накрываем не придавливая второй пластинкой. Далее снова крем, пластинка, крем, на который выкладываем дольки клубники. Так же делаем два других пирожных. Украшаем листиками мяты. При желании в нижние кремовые слои тоже можно добавить немного клубники.
Сальморехо
Сальморехо. Фото: Shutterstock
Десертная версия холодного томатного супа родом из испанской Андалусии.
НАДО: (на 4 порции): 1 кг спелых помидоров · 300 г клубники · 1 зубчик чеснока · 1/2 стакана нерафинированного оливкового масла · 1 ст. ложка яблочного уксуса · 50 г сливочного сыра · веточка мяты · 80 г хлеба · соль.
ГОТОВИМ:
1. Помидоры погружаем на минуту в кипяток, чистим и режем на куски.
2. Кладем в блендер помидоры, промытую клубнику, чеснок, оливковое масло, уксус, кусочки хлеба. Пробиваем до однородности. Если смесь слишком густая, добавляем минеральной воды. Подсаливаем по вкусу.
3. Остужаем в холодильнике и подаем, украсив сверху шариком сливочного сыра, дольками клубники и листиками мяты.