Рецепты холодных блюд для жаркого лета

НАДО (на 8 порций): 500 г рыбы · 2 вареные свеклы · 2 огурца · 150 свекольной ботвы · 8 - 9 свекольных черешков · 120 г щавеля · 120 г шпината · 150 г молодой крапивы · 30 г зеленого лука · 30 г петрушки · 30 г укропа · 1 ч. ложка соли · 2 лавровых листа.

Заправка: 250 мл свекольного отвара · 250 мл рыбного бульона · 250 мл белого кваса · 500 мл хлебного кваса · 1/2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка сахара · 1/2 ч. ложки горчицы · 1 ч. ложка хрена · черный перец · сок половинки лимона · 2 лавровых листа ·

4 отварных яйца · 8 столовых ложек сметаны.

ГОТОВИМ:

1. Свеклу хорошо моем, отвариваем, отвар процеживаем, корнеплоды чистим и нарезаем кубиком.

2. Литр воды доводим до кипения, добавляем 1 ч. ложку соли, 2 лавровых листа и варим куски рыбы 3 минуты. Рыбу извлекаем, бульон процеживаем.

3. Огурцы чистим и режем кубиком. Мелко шинкуем укроп, петрушку и зеленый лук.

4. Шпинат, щавель и крапиву поочередно погружаем в кипяток на 20 секунд, остужаем, вынимаем и мелко шинкуем.

5. Свекольную ботву держим в кипятке 30 секунд, мелко шинкуем.

6. Черешки свекольных листьев держим в кипятке 1 минуту, мелко нарезаем.

7. Перемешиваем измельченные ингредиенты.

8. Готовим заливку: смешиваем свекольный отвар, оба кваса и рыбный бульон. Добавляем соль, перец, сахар, горчицу, хрен и лимонный сок. Перемешиваем.

9. В тарелки выкладываем овощи и зелень, добавляем кусочки рыбы, половинку яйца и сметану. Отдельно можно подать лед.

Лимонад с базиликом