Рецепты холодных блюд для жаркого лета

Окрошка на греческом йогурте
НАДО (на 2 - 3 порции): 5 редисок · 4 огурца · по небольшому пучку укропа и петрушки · охлажденная кипяченая вода · 1 картофелина · 250 г греческого натурального йогурта · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Картофелину отвариваем или запекаем (давно приготовленная и забытая в холодильнике тоже подойдет).
2. Редис и огурцы шинкуем соломкой, картофель натираем на крупной терке.
3. Зелень мелко шинкуем.
4. В отдельной миске смешиваем йогурт и воду до желаемой густоты. Заливаем овощи, солим-перчим по вкусу.
5. Подаем, украсив кружочками редиса.
Традиционный русский холодный свекольный суп на квасе и рыбном бульоне с обилием зелени
Русский холодный свекольный суп на квасе. Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 500 г рыбы · 2 вареные свеклы · 2 огурца · 150 свекольной ботвы · 8 - 9 свекольных черешков · 120 г щавеля · 120 г шпината · 150 г молодой крапивы · 30 г зеленого лука · 30 г петрушки · 30 г укропа · 1 ч. ложка соли · 2 лавровых листа.
Заправка: 250 мл свекольного отвара · 250 мл рыбного бульона · 250 мл белого кваса · 500 мл хлебного кваса · 1/2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка сахара · 1/2 ч. ложки горчицы · 1 ч. ложка хрена · черный перец · сок половинки лимона · 2 лавровых листа ·
4 отварных яйца · 8 столовых ложек сметаны.
ГОТОВИМ:
1. Свеклу хорошо моем, отвариваем, отвар процеживаем, корнеплоды чистим и нарезаем кубиком.
2. Литр воды доводим до кипения, добавляем 1 ч. ложку соли, 2 лавровых листа и варим куски рыбы 3 минуты. Рыбу извлекаем, бульон процеживаем.
3. Огурцы чистим и режем кубиком. Мелко шинкуем укроп, петрушку и зеленый лук.
4. Шпинат, щавель и крапиву поочередно погружаем в кипяток на 20 секунд, остужаем, вынимаем и мелко шинкуем.
5. Свекольную ботву держим в кипятке 30 секунд, мелко шинкуем.
6. Черешки свекольных листьев держим в кипятке 1 минуту, мелко нарезаем.
7. Перемешиваем измельченные ингредиенты.
8. Готовим заливку: смешиваем свекольный отвар, оба кваса и рыбный бульон. Добавляем соль, перец, сахар, горчицу, хрен и лимонный сок. Перемешиваем.
9. В тарелки выкладываем овощи и зелень, добавляем кусочки рыбы, половинку яйца и сметану. Отдельно можно подать лед.
Лимонад с базиликом
Лимонад с базиликом. Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 1 пучок зеленого базилика · 2 лимона · 2 ст. ложки сахара · 1 ст. ложка меда ·
2 веточки мяты · 2 л холодной минеральной воды · лед.
ГОТОВИМ:
1. С лимона снимаем цедру, зелень моем и сушим.
2. В емкость кладем цедру лимона, базилик и мяту.
3. Добавляем полстакана кипятка, сахар и ложкой немного приминаем базилик и цедру. Даем остыть.
4. Добавляем охлажденную минеральную воду, мед и сок лимонов. Даем настояться хотя бы 15 минут.
5. Подаем со льдом, положив в бокал дольку лимона и несколько листиков мяты и базилика.
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