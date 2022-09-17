Рецепты блюд из инжира, которые вас удивят

Обычно дорогой в средних широтах фрукт в начале осени продают почти по цене яблок. Давайте насладимся им как следует.
Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Тарт с козьим сыром и инжиром

НАДО (на 6 порций): Тесто: 180 г пшеничной муки · 6 г разрыхлителя, щепотка соли · 180 г сметаны 20% · 20 г сливочного масла · 125 г сахара · 2 яйца.

Начинка: 6 шт. инжира · 150 г козьего сыра · 30 г любых орехов · 25 г коньяка · 25 г меда. Немного листиков мяты для украшения.

ГОТОВИМ:

1. Готовим тесто. В просеянную муку добавляем разрыхлитель и соль.

2. Отдельно яйца взбиваем со сметаной и сахаром.

3. Смешиваем содержимое двух мисок и замешиваем тесто.

4. Форму (около 22 - 25 см) смазываем сливочным маслом. Тесто раскатываем с учетом бортиков и распределяем по форме.

5. Сыр разминаем в крошку, инжир моем, сушим и режем кружочками.

6. На тесто выкладываем половину сыра, ломтики инжира, добавляем ореховую крошку и сбрызгиваем коньяком. Выкладываем оставшийся сыр и инжир.

7. Запекаем 40 - 50 минут при 180 °С до тех пор, пока сыр не начнет пузыриться.

8. Даем остыть, украшаем листиками мяты и подаем.

Брускетты с инжиром, рикоттой и прошутто

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Изысканная за счет сочетания сладкого и соленого закуска для праздничного стола, которая готовится в два счета.

НАДО (на 10 бутербродиков): 10 ломтиков багета · 200 г рикотты (или просто мягкого творога) · 5 шт. инжира · немного руколы или другой зелени · 20 ломтиков пармской ветчины (прошутто, копченого бекона).

ГОТОВИМ:

1. Ломтики хлеба подсушиваем в духовке или на сковороде.

2. Инжир моем и режем на кружочки.

3. Хлеб намазываем рикоттой, кладем 3 кружочка инжира, 2 ломтика ветчины и украшаем руколой.

4. Выкладываем на красивое блюдо и подаем.

Молочный десерт с инжиром

Фото: Shutterstock

Традиционное для Турции блюдо там чаще всего называют просто «сютлю инджир татлысы», то есть «молочно-инжирная сладость». Это не только сказочно вкусно, но и, как считают турки, помогает при кашле.

НАДО (на 4 - 5 порций): 15 шт. сушеного инжира · 3 шт. свежего для украшения · 800 мл молока. Сахар не нужен.

ГОТОВИМ:

1. Сушеный инжир замачиваем в горячей воде на 30 минут и нарезаем мелкими кубиками.

2. Подогреваем (но не кипятим) молоко, добавляем нарезанный инжир, варим пару минут, не давая кипеть. Молоко может свернуться - это не страшно.

3. При помощи погружного блендера пробиваем в однородную массу.

4. Разливаем по креманкам (стаканчикам) и оставляем до полного остывания. Затем убираем в холодильник на 3 часа.

5. Перед подачей украшаем четвертинками свежего инжира.

Фиг вам!*

*Плоды фигового дерева - фиги, также известны как инжир.

Напомним, листьями именно этого древнего дерева прикрывались в Эдеме Адам и Ева.

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