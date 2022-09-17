Рецепты блюд из инжира, которые вас удивят

Тарт с козьим сыром и инжиром
НАДО (на 6 порций): Тесто: 180 г пшеничной муки · 6 г разрыхлителя, щепотка соли · 180 г сметаны 20% · 20 г сливочного масла · 125 г сахара · 2 яйца.
Начинка: 6 шт. инжира · 150 г козьего сыра · 30 г любых орехов · 25 г коньяка · 25 г меда. Немного листиков мяты для украшения.
ГОТОВИМ:
1. Готовим тесто. В просеянную муку добавляем разрыхлитель и соль.
2. Отдельно яйца взбиваем со сметаной и сахаром.
3. Смешиваем содержимое двух мисок и замешиваем тесто.
4. Форму (около 22 - 25 см) смазываем сливочным маслом. Тесто раскатываем с учетом бортиков и распределяем по форме.
5. Сыр разминаем в крошку, инжир моем, сушим и режем кружочками.
6. На тесто выкладываем половину сыра, ломтики инжира, добавляем ореховую крошку и сбрызгиваем коньяком. Выкладываем оставшийся сыр и инжир.
7. Запекаем 40 - 50 минут при 180 °С до тех пор, пока сыр не начнет пузыриться.
8. Даем остыть, украшаем листиками мяты и подаем.
Брускетты с инжиром, рикоттой и прошутто
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Изысканная за счет сочетания сладкого и соленого закуска для праздничного стола, которая готовится в два счета.
НАДО (на 10 бутербродиков): 10 ломтиков багета · 200 г рикотты (или просто мягкого творога) · 5 шт. инжира · немного руколы или другой зелени · 20 ломтиков пармской ветчины (прошутто, копченого бекона).
ГОТОВИМ:
1. Ломтики хлеба подсушиваем в духовке или на сковороде.
2. Инжир моем и режем на кружочки.
3. Хлеб намазываем рикоттой, кладем 3 кружочка инжира, 2 ломтика ветчины и украшаем руколой.
4. Выкладываем на красивое блюдо и подаем.
Молочный десерт с инжиром
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Традиционное для Турции блюдо там чаще всего называют просто «сютлю инджир татлысы», то есть «молочно-инжирная сладость». Это не только сказочно вкусно, но и, как считают турки, помогает при кашле.
НАДО (на 4 - 5 порций): 15 шт. сушеного инжира · 3 шт. свежего для украшения · 800 мл молока. Сахар не нужен.
ГОТОВИМ:
1. Сушеный инжир замачиваем в горячей воде на 30 минут и нарезаем мелкими кубиками.
2. Подогреваем (но не кипятим) молоко, добавляем нарезанный инжир, варим пару минут, не давая кипеть. Молоко может свернуться - это не страшно.
3. При помощи погружного блендера пробиваем в однородную массу.
4. Разливаем по креманкам (стаканчикам) и оставляем до полного остывания. Затем убираем в холодильник на 3 часа.
5. Перед подачей украшаем четвертинками свежего инжира.
Фиг вам!*
*Плоды фигового дерева - фиги, также известны как инжир.
Напомним, листьями именно этого древнего дерева прикрывались в Эдеме Адам и Ева.