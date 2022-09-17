Рецепты блюд из инжира, которые вас удивят

Тарт с козьим сыром и инжиром

НАДО (на 6 порций): Тесто: 180 г пшеничной муки · 6 г разрыхлителя, щепотка соли · 180 г сметаны 20% · 20 г сливочного масла · 125 г сахара · 2 яйца.

Начинка: 6 шт. инжира · 150 г козьего сыра · 30 г любых орехов · 25 г коньяка · 25 г меда. Немного листиков мяты для украшения.

ГОТОВИМ:

1. Готовим тесто. В просеянную муку добавляем разрыхлитель и соль.

2. Отдельно яйца взбиваем со сметаной и сахаром.

3. Смешиваем содержимое двух мисок и замешиваем тесто.

4. Форму (около 22 - 25 см) смазываем сливочным маслом. Тесто раскатываем с учетом бортиков и распределяем по форме.

5. Сыр разминаем в крошку, инжир моем, сушим и режем кружочками.

6. На тесто выкладываем половину сыра, ломтики инжира, добавляем ореховую крошку и сбрызгиваем коньяком. Выкладываем оставшийся сыр и инжир.

7. Запекаем 40 - 50 минут при 180 °С до тех пор, пока сыр не начнет пузыриться.

8. Даем остыть, украшаем листиками мяты и подаем.

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