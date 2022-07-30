«Рецепт вековой и беспроигрышный!»: как маринует огурчики актриса Светлана Антонова

Светлана Антонова поделилась с подписчиками «фамильным» рецептом маринованных огурцов.
«Рецепт вековой и беспроигрышный!» - заверила актриса.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Прокипятить банки, крышки, помыть огурцы, отрезать кончики, замочить в холодной воде.
В стерилизованные банки разложить чеснок (много его не бывает), листья черной смородины, укроп, хрен (палки, листья), вишни по паре листов. Затем аккуратно уложить огурцы.
Залить кипятком, подождать, когда остынут банки и огурцы станут оливкового цвета, слить воду, вскипятить новую и залить еще раз.
Пока остывает, приготовить рассол в отдельной кастрюле.
На 1 л воды (в кастрюле на плите) - 1 ст. л. соли с горкой, 2 ст. л. сахара без горки, лавровый лист и душистый горошек (количество по вкусу).
Слить вторую воду в огурцах и залить рассолом. «И вот внимание, тут секрет вкуса! Перед закатыванием наливаем уксусной эссенции. На двухлитровую банку - 2 ч. ложки эссенции», - предупредила Светлана Антонова.