«Рецепт вековой и беспроигрышный!»: как маринует огурчики актриса Светлана Антонова

Светлана Антонова поделилась с подписчиками «фамильным» рецептом маринованных огурцов.

«Рецепт вековой и беспроигрышный!» - заверила актриса.

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Прокипятить банки, крышки, помыть огурцы, отрезать кончики, замочить в холодной воде.

В стерилизованные банки разложить чеснок (много его не бывает), листья черной смородины, укроп, хрен (палки, листья), вишни по паре листов. Затем аккуратно уложить огурцы.

Залить кипятком, подождать, когда остынут банки и огурцы станут оливкового цвета, слить воду, вскипятить новую и залить еще раз.