«Рецепт вековой и беспроигрышный!»: как маринует огурчики актриса Светлана Антонова

Этот способ артистка назвала «фамильным».

Светлана Антонова поделилась с подписчиками «фамильным» рецептом маринованных огурцов.

«Рецепт вековой и беспроигрышный!» - заверила актриса.

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Прокипятить банки, крышки, помыть огурцы, отрезать кончики, замочить в холодной воде.

В стерилизованные банки разложить чеснок (много его не бывает), листья черной смородины, укроп, хрен (палки, листья), вишни по паре листов.  Затем аккуратно уложить огурцы.

Залить кипятком, подождать, когда остынут банки и огурцы станут оливкового цвета, слить воду, вскипятить новую и залить еще раз.

Пока остывает, приготовить рассол в отдельной кастрюле.

На 1 л воды (в кастрюле на плите) - 1 ст. л. соли с горкой, 2 ст. л. сахара без горки, лавровый лист и душистый горошек (количество по вкусу).

Слить вторую воду в огурцах и залить рассолом. «И вот внимание, тут секрет вкуса! Перед закатыванием наливаем уксусной эссенции. На двухлитровую банку - 2 ч. ложки эссенции», - предупредила Светлана Антонова.

Источник: Telegram-канал «Светлана Антонова».

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