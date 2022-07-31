«Рецепт сногсшибательного торта»: Симоньян рассказала, как в их семье готовят бисквит с маскарпоне, корицей и яблоком

Маргарита Симоньян известна не только как успешная журналистка, она еще и мама троих детей и хлебосольная хозяйка.

В семье Маргариты Симоньян все любят и умеют готовить. Звезда экрана поделилась рецептом десерта, который печет ее сестра.

«Ловите рецепт сногсшибательного торта. Сестра — главная по десертам в нашей семье — в этот раз решила заморочиться», - написала Маргарита Симоньян в микроблоге.

Понадобится: яйца – 7 шт., щепотка ванилина, сахар – 300 гр., мука- 170 гр., разрыхлитель – 1 чайная ложка, крахмал – 95 гр., молоко – 500 мл., сливочное масло – 120 гр., шоколад – 100 гр., маскарпоне – 250 гр., сахарная пудра - 100 гр., сливки - 60 мл, яблоки – 3 шт.