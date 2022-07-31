«Рецепт сногсшибательного торта»: Симоньян рассказала, как в их семье готовят бисквит с маскарпоне, корицей и яблоком

Маргарита Симоньян известна не только как успешная журналистка, она еще и мама троих детей и хлебосольная хозяйка.
В семье Маргариты Симоньян все любят и умеют готовить. Звезда экрана поделилась рецептом десерта, который печет ее сестра.
«Ловите рецепт сногсшибательного торта. Сестра — главная по десертам в нашей семье — в этот раз решила заморочиться», - написала Маргарита Симоньян в микроблоге.
Понадобится: яйца – 7 шт., щепотка ванилина, сахар – 300 гр., мука- 170 гр., разрыхлитель – 1 чайная ложка, крахмал – 95 гр., молоко – 500 мл., сливочное масло – 120 гр., шоколад – 100 гр., маскарпоне – 250 гр., сахарная пудра - 100 гр., сливки - 60 мл, яблоки – 3 шт.
Готовим: делаем бисквит по нашему обычному рецепту. 5 яиц комнатной температуры взбиваем с щепоткой соли, добавляем щепотку ванилина и сахар — 200 г.
Взбиваем до увеличения массы в три раза. Вмешиваем лопаткой в яйца 170 г муки вместе с 1 чайной ложкой разрыхлителя и 50 г крахмала. Выливаем в 22-сантиметровую форму для бисквита. Выпекаем 30 минут при 180 градусах.
Так торт выглядит в разрезе. Фото: соцсети
Для заварного крема с шоколадом добавляем в 500 мл молока 50 г сахара и доводим до кипения. Отдельно взбиваем 2 яйца, 45 г крахмала и 50 г сахара. В яичную смесь, постоянно помешивая, добавляем половину молочной смеси. Затем выливаем все обратно в кастрюлю и варим на среднем огне до загустения. В горячий крем добавляем 50 г сливочного масла и 100 г шоколада. Перемешиваем до полного соединения и оставляем остывать.
Взбиваем 70 г мягкого сливочного масла, пока масса не станет светлой, и частями вбиваем в нее крем.
Для светлого крема берем 250 г маскарпоне, 100 г сахарной пудры, 60 мл жирных сливок и взбиваем.
Нарезаем 3 яблока кубиками, обжариваем со сливочным маслом, корицей, сахаром и лимонным соком (по вкусу) — это наша начинка.
Остывший бисквит разрезаем на 4 части. Собираем в кольце. Лучше проложить его кондитерской пленкой. На первый корж намазываем заварной шоколадный крем, половину яблочной начинки, накрываем вторым коржом, намазываем светлый крем, сверху кладем свежую малину, добавляем третий корж, затем шоколадный крем и снова яблочную начинку, закрываем четвертым коржом.
Верхний корж покрываем заварным кремом и оставляем пропитаться минимум на час в холодильнике. Бока оставляем без крема.
Приятного аппетита!
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