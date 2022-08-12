Рецепт проверенный! Как маринует обалденные хрустящие огурчики с куркумой Емельяненко

Василий Емельяненко поделился в своих соцсетях рецептом вкусных маринованных огурчиков.
«Дорогие друзья, делюсь рецептом маринованных огурчиков, от которых не только пальчики оближешь, но и локти сгрызешь. Рецепт простой, проверенный и признан лучшим по вкусу среди ценителей и гурманов солений. Огурчики получаются хрустящими, ароматными и настолько вкусными, что вам этот рецепт захочется сохранить и повторить на следующий год», - сказал шеф-повар.
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Ингредиенты:
- Огурцы – 1,5 кг
- Лук репчатый - 250 г
- Чеснок - 5 зубчиков
- Семена горчицы - 2 ст. ложки
- Куркума - 1 ст. ложка
- Перец душистый - 2 ст. ложки
- Перец черный горошком – 0,5 ч. ложки
- Лавровый лист - 4 шт.
- Сахар – 1,5 стакана
- Соль - 3 ст. ложки
- Уксус яблочный (рисовый) - 200 мл
- Вода - 300 мл
Рифленым ножом для овощей нарезать огурцы средними по толщине кружками (на вкус это не повлияет, но на столе будет смотреться интересней). Лук нарубить полукольцами. Огурцы и лук посолить, перемешать и на 3 часа отправить под гнет.
Выделенный огуречный сок процедить в кастрюлю и довести до кипения. В кастрюлю добавить сахар, лавровый лист, налить уксус и отправить перец с куркумой.
В маринад добавить чеснок, семена горчицы, перемешать. В закипевший маринад бросить на 4 минуты огурцы с луком.
Банки простерилизовать, заполнить огурцами вместе с маринадом. Закрыть крышками, поставить крышкой вниз на полотенца до полного остывания.
Огурцы будут готовы уже через 5 дней.
Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».