Рецепт проверенный! Как маринует обалденные хрустящие огурчики с куркумой Емельяненко

Василий Емельяненко поделился в своих соцсетях рецептом вкусных маринованных огурчиков.

«Дорогие друзья, делюсь рецептом маринованных огурчиков, от которых не только пальчики оближешь, но и локти сгрызешь. Рецепт простой, проверенный и признан лучшим по вкусу среди ценителей и гурманов солений. Огурчики получаются хрустящими, ароматными и настолько вкусными, что вам этот рецепт захочется сохранить и повторить на следующий год», - сказал шеф-повар.

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Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг

Лук репчатый - 250 г

Чеснок - 5 зубчиков

Семена горчицы - 2 ст. ложки

Куркума - 1 ст. ложка

Перец душистый - 2 ст. ложки

Перец черный горошком – 0,5 ч. ложки

Лавровый лист - 4 шт.

Сахар – 1,5 стакана

Соль - 3 ст. ложки

Уксус яблочный (рисовый) - 200 мл

Вода - 300 мл

Рифленым ножом для овощей нарезать огурцы средними по толщине кружками (на вкус это не повлияет, но на столе будет смотреться интересней). Лук нарубить полукольцами. Огурцы и лук посолить, перемешать и на 3 часа отправить под гнет.

Выделенный огуречный сок процедить в кастрюлю и довести до кипения. В кастрюлю добавить сахар, лавровый лист, налить уксус и отправить перец с куркумой.

В маринад добавить чеснок, семена горчицы, перемешать. В закипевший маринад бросить на 4 минуты огурцы с луком.

Банки простерилизовать, заполнить огурцами вместе с маринадом. Закрыть крышками, поставить крышкой вниз на полотенца до полного остывания.

Огурцы будут готовы уже через 5 дней.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».