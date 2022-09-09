«Рецепт мамы»: как приготовить по-настоящему вкусное желе из калины, рассказала Антонова

Актриса Наталия Антонова — отличная кулинарка, в ее социальных сетях частенько можно прочитать рецепты, которые она лично использует на своей кухне.
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На сей раз звезда поделилась семейным способом приготовления желе из калины. «Рецепт моей мамы!» — презентовала Антонова.
Как пишет Наталия Антонова, количество ягод нужно выбрать на свое усмотрение. Высыпать ее в непригораемую емкость, добавить полстакана воды, томить до мягкости 15 минут.
«Воды нужно столько, чтобы не пригорело, больше не надо», — уточнила Антонова.
Затем ягоды протереть через мелкое сито, жмых удалить. Получившуюся мякоть соединить 1 к 2 частям сахара и прокипятить 5 минут. Разлить по банкам.
Источник: t.me/antonova_official.