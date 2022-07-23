Рассказываем рецепт: любимое блюдо Хюррем, которое ей подавали после рождения шехзаде

Хюррем-султан подарила султану Сулейману шестерых детей: пятерых мальчиков и одну дочь. И после рождения шехзаде - падишах распоряжался подавать своей любимой женщине ее любимое блюдо - перепелок с гранатовым соусом.
Рассказываем рецепт приготовления этого блюда:
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На мелкой терке измельчаем цедру с апельсина и чеснок. Перепелов складываем в чашку добавляем специи, половину уксуса и сок апельсина и убираем в прохладное место на пару часов.
Затем противень смазываем маслом и укладываем перепелок. Запекаем при 180 градусах 25 минут.
В этот сотейник вливаем сок, добавляем сахар и оставшийся уксус и постоянно помешивая провариваем соус в течение 7 минут. Перепелок достаем из духовки, заливаем соусом и запекаем еще в течение 15 минут.